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天王胡瓜首度當保母　氣餒「我連小禎胡釋安都沒帶過」

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜綜橫演藝圈超過40年，擁有協槓新身分成為Youtuber，開設YouTube頻道《下面一位》，這次胡瓜化身陪玩爺爺，任務是要帶小孩們遊玩淡水老街，讓從來沒有帶娃經驗的他直呼困難，透露連自己的兒子(胡釋安)、女兒(小禎)都沒帶過，更別說是擔任陪玩，毫無頭緒又要面臨未知的困難度讓胡瓜滿是擔憂。
▲胡瓜帶兩個萌娃出遊。（圖／下面一位）

▲胡瓜帶兩個萌娃出遊。（圖／下面一位）
三個小時的時間除了考驗胡瓜的耐心，還要面對小孩的種種突發狀況，對首度體驗帶娃的他也是一大挑戰，原以為會很艱難，沒想到胡瓜卻來越上手。

▲胡瓜帶兩個萌娃出遊。（圖／下面一位）

▲胡瓜帶兩個萌娃出遊。（圖／下面一位）
小孩尿急想上廁所，胡瓜不疾不徐的詢問店家能否有廁所可借用，也貼心陪伴小孩如廁。氣候炎熱也隨時助注意小孩口不口渴，帶他們去買飲料消暑。展現疼惜溫暖小孩的一面。

到了射氣球店家，小孩吵著想要獎品但又害怕氣球爆破的聲音，胡瓜也二話不說貼心幫忙摀住耳朵讓小孩也能體驗遊戲。胡瓜也趁機表示：「我以前可是射飛鏢高手」，隨後馬上展露靈活的身手，一出手就連射中了氣球，為小孩們獲得獎品，逗得小孩樂不可支。

過程中老闆娘也熱心提供了板凳，想讓小孩增高好進行遊戲，沒想到胡瓜竟一腳踩上板凳，還問老闆娘：「要我站上來幹嘛？」彷彿綜藝魂上身，效果十足。

一路上即便是在當陪玩爺爺帶娃的他，也不減巨星氣勢，遇到許多熱情的店家及民眾打招呼紛紛來者不拒，展現十足的親和力。

節目的最後也釋出下集預告，胡瓜帶小孩們去搭乘渡輪，在船上也沒閒著，播放自己的熱門歌曲《大雨大雨一直下》想要掃去小孩疲憊，沒想到小孩們沒但半點反應，只剩胡瓜獨自乾笑，形成兩種畫風非常逗趣。

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胡瓜, 胡釋安, 小禎

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