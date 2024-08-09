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陳詩媛高顏質姊姊曝光　預言妹妹跟王齊麟生雙胞胎

記者葉文正／台北報導

緯來綜合台《女王大人》日前邀請演藝圈三對雙胞胎許展榮、許展瑞、左左（謝佐妮）、右右（謝佑妮）、陳詩雅、陳詩媛要來分享雙胞胎的優點和缺點，節目一開始主持人曾國城就聊起台灣羽球男雙金牌王齊麟「球打得很好」，問陳詩媛認不認同，詩媛害羞表示：「認同」。

▲陳詩雅(左)、陳詩媛上緯來《女王大人》分享雙胞胎優缺點。（圖／緯來提供）

▲陳演藝圈雙胞胎大集合。（圖／緯來提供）

聊到和男友王齊麟是最萌身高差，詩媛笑說：「大家都說站在一起我很像他女兒。」曾國城說：「他也是娃娃臉，不至於像女兒」，巴鈺解釋：「愛情來了哪有什麼身高跟年紀限制。」詩媛則自爆：「可以基因好。」讓巴鈺驚喜表示：「好棒，一開場就聊了好精采的東西。」曾國城表示：「祝福啦。」姊姊陳詩雅也祝福：「希望可以生雙胞胎。」
▲陳詩雅(左)、陳詩媛上緯來《女王大人》分享雙胞胎優缺點。（圖／緯來提供）

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▲陳詩雅(左)、陳詩媛上緯來《女王大人》分享雙胞胎優缺點。（圖／緯來提供）
演藝圈三對雙胞胎許展榮、許展瑞、左左（謝佐妮）、右右（謝佑妮）、陳詩雅、陳詩媛各自分享，覺得雙胞胎的優點多還是缺點多，結果剛好都是弟弟妹妹們覺得缺點多，姊姊們覺得優點多，哥哥展榮覺得一半一半，看到弟弟展瑞舉牌「缺點」，讓展榮酸語：「很辛苦是不是。」展瑞遲疑了一下說：「是滿辛苦的。」

▲陳詩雅(左)、陳詩媛上緯來《女王大人》分享雙胞胎優缺點。（圖／緯來提供）

▲展榮展瑞。（圖／緯來提供）

妹妹右右（謝佑妮）表示：「常常姊姊犯錯的時候，我們都會一起被罵。」還有一次看電影，姊姊左左（謝佐妮）不小心踢到前排的椅背，就被對方說：「左左右右真的很沒品。」明明是兩個人，每次都被當成是一體的。

▲陳詩雅(左)、陳詩媛上緯來《女王大人》分享雙胞胎優缺點。（圖／緯來提供）

▲左左右右長大了。（圖／緯來提供）

身為弟弟的展瑞也表示認同：「很容易被同化。」展瑞接著分享雙胞胎常常很多東西都只有一份，比如長輩送的生日禮物只有一份讓他們一起玩，甚至連壓歲錢也只有一份，什麼都是「你們一起就好了。」作為妹妹的陳詩媛則困擾雙胞胎很容易被比較，自己的成績不如姊姊好，壓力就很大。

不過雙胞胎也有一般人無法取代的優點，哥哥許展榮分享自己和弟弟展瑞都是比較內向的「I人」，但因為雙胞胎的關係，就會有同學主動親近搭話，很快就可以跟大家打成一片。姊姊陳詩雅也覺得雙胞胎的交友圈會比較廣，好比小時候和妹妹詩媛兩人同校，但沒有同班，各自可以認識自己班上的朋友以外，再去認識彼此的朋友，朋友圈就可以加倍。除此之外，三對雙胞胎都認為最棒的好處是，工作的時候可以有代班，身體不舒服或想偷懶的時候，都還有對方可以幫忙。節目最後一環節的雙胞胎默契考驗更是笑翻眾人。

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