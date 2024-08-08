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陳詩媛甜蜜接機王齊麟遭網攻！　經紀公司出面發聲：多給兩人一點空間

記者孟育民／台北報導

台灣「羽球男雙」金牌王齊麟7日一早歸國，女友「十元」陳詩媛驚喜現身機場接機，2人從早放閃到晚，卻也引來酸民攻擊女方沾光，更有網友質疑「為何可以進出管制區」，事後教育部體育署出面說明，因羽球男雙衛冕奧運金牌實屬不易，王齊麟親友提出進管制區接機需求，因此協助王齊麟女友和經紀人申請進入管制區。引起外界討論，稍早，陳詩媛經紀公司也做出回應。

▲王齊麟和陳詩媛一路放閃。（圖／ETtoday）

▲▼陳詩媛現身機場接王齊麟，沒想到卻引來討論。（圖／ETtoday、桃園機場記者協會提供）

▲▼十元陳詩媛 。（圖／桃園機場記者協會提供）

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陳詩媛經紀公司表示：「很謝謝大家關心，因為前一天有太多媒體聯繫想要訪問十元，避免現場混亂，所以才有統一約固定時間供媒體大哥大姐們訪問。另外希望大家能給齊麟和詩媛兩個人多一點空間，把焦點放在選手們身上，真的謝謝大家！」

▲陳詩媛、王齊麟。（圖／翻攝自Instagram／chilinwang）

▲王齊麟心疼女友多次出面回應。（圖／翻攝自Instagram／chilinwang）

王齊麟似乎沒在怕外界眼光，照常在社群放閃，不過看到陳詩媛被網攻，王齊麟自責繼續放閃會害女友被罵，「都是十元被攻擊，我會難過。」還PO出了一個心碎符號，接著表示：「他們（酸民）有點過分。」對於被稱讚沒有爆氣回嗆酸民，王齊麟也吐露心中想法：「不用血流成河。」再度展現超高EQ。


 

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王齊麟, 陳詩媛, 巴黎奧運, 雙金, 李洋

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