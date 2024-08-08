BLACKPINK歡慶8周年合體了！　4女神切蛋糕許願：愛你們

記者劉宜庭／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK今（8月8日）迎來出道8周年紀念日，4名成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa陸續曬出合照，展現私下超好感情。

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▲BLACKPINK合體 。（圖／翻攝自IG／Jennie、Jisoo、Rosé）



照片中，BLACKPINK成員齊聚一堂，一起點蠟燭切蛋糕，頭上還都戴了慶生的帽子，雙手合十許下心願；Jisoo開心寫下：「8周年！！！愛你們，明天見BLINKS（BLACKPINK粉絲暱稱）。」Jennie和Rosé也轉發同張照片寫下「8年…。」、「我們現在已經8歲了，8周年快樂，BLINKS們，期待很快見到你們。」

Lisa則是穿著印著「B」、「P」的褲子，以及黑粉配色的花朵造型拖鞋，開心寫道「祝賀BLACKPINK 8周年」、「 8周年紀念」。

▲Lisa發文歡慶BLACKPINK8周年。（圖／翻攝自IG／Lisa）

BLACKPINK去年合約到期，4人都和原東家YG娛樂簽下團體約，雖然沒有簽個人約，各自發展精彩，但仍舊維持友好交情，明（9日）她們將出席首爾永登浦時代廣場，參加演唱會紀錄片《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS》發佈會，令許多粉絲期待不已。

▲BLACKPINK出道至今8周年。（圖／翻攝自IG／BLACKPINK）