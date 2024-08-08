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Marz23曬自拍吐「首個父親節」心聲！　意外曝小平頭青澀模樣

記者高語璠／綜合報導

歌手Marz23阿夜是已逝男星安迪的兒子，也是歌手林吟蔚的弟弟，不時透過社群分享生活日常的他，8日曬出與兒子小朋的自拍照，沒想到卻意外曝光了自己青澀模樣，為此網友驚呼：「小朋根本是你小時候的版本」，在網路上掀起熱烈討論。

▲▼Marz23自拍兒子意外曝「青澀模樣」。（圖／翻攝自Threads／marrrz23）

▲Marz23自拍意外曝了自己「青澀模樣」。（圖／翻攝自Threads／marrrz23）

透過Marz23分享出來的照片可見到，他戴著黑框眼鏡，赤裸上半身與兒子留下自拍，而被抱在懷中的小朋自然擺出姿勢看向鏡頭，圓滾滾的小臉配上肉肉的臉頰，模樣看上去相當可愛。他在文中開心表示，這是人生中第一個正式的父親節，同時也向天上的爸爸喊話，「孫子很可愛很健康，你兒子也很爭氣，你別擔心去享福啦。」

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▲▼Marz23自拍兒子意外曝「青澀模樣」。（圖／翻攝自Instagram／marrrz23）

▲今8日是Marz23人生中第一個正式的父親節。（圖／翻攝自Instagram／marrrz23）

格外引起注意的是，這張自拍照曝光了Marz23小時候的青澀模樣，畫面中，他梳理成小平頭造型，在西裝上搭配了紅色領結作為點綴，與前方的小朋對比後，不論是五官還是神情都十分相像。照片曝光後，網友除了紛紛送上祝福，也表示「小朋跟你好像，好可愛」、「為什麼他年紀小小的就這麼有態度」、「小朋友有Marz23的一點精粹」、「父子顏值都好高」。

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Marz23, 阿夜, 安迪, 林吟蔚

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