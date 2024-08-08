洗菜刪文道歉！　認P圖土耳其選手「考慮欠周」：一心想支持林郁婷

記者蔡宜芳／綜合報導

曾參加《全明星運動會》的洗菜（王宇君）為台灣選手林郁婷打抱不平，動手P圖替土耳其選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman，又譯：卡拉蔓）加上腋毛，舉止讓不少網友覺得不妥。對此，洗菜8日PO文道歉，表示「考慮欠周」。

▲洗菜（左）公開聲援林郁婷（右），卻意外引發爭議。（圖／翻攝自Instagram／jumi0118、boxing_ting）

洗菜原先面對網友指正她「P圖羞辱也很沒品」，直言：「我完全沒有這樣覺得喔！」不過，她稍早發文道歉，表示自己只是一心想支持林郁婷，「的確因為自己的考慮欠周，沒考量背後可能產生或是衍生的各種含義，讓焦點模糊造成反效果實在抱歉。」

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▲洗菜早前的回應。（圖／翻攝自Threads／jumi0118）

洗菜目前也將原先的P圖貼文刪除，「感謝給予的包容，也避免造成更多誤會，所以先把文章撤下。」並希望大家繼續團結地為參賽的奧運選手加油。

▲洗菜道歉。（圖／翻攝自Threads／jumi0118）

【洗菜全文】

一心想支持林郁婷及代表台灣參賽的選手

的確因為自己的考慮欠周 沒考量背後可能產生或是衍生的各種含義 讓焦點模糊造成反效果實在抱歉

感謝給予的包容 也避免造成更多誤會 所以先把文章撤下

希望大家團結一起為林郁婷還有其它迎戰的選手加油！期待拿下金牌