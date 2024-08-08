打造1比1豪華客機A380！劉德華監製主演空中災難片

記者許逸群／台北報導

華語影壇首部空中災難巨製《危機航線》，由天王巨星劉德華監製主演，《見鬼》系列導演彭順執導，張子楓及屈楚蕭領銜主演，劉濤與郭曉東等人特別演出，可說是實力與票房兼具的華麗陣容。電影從拍攝消息公佈以來，就備受影迷高度期待，也已確定台灣將於10月上映。

▲《危機航線》由劉德華監製主演。（圖／華映娛樂提供）



電影中除了巨星閃耀之外，戲組砸下重金，按照1比1實景打造A380的三層機艙。除了在當中呈現上流社會的生活，更要在其中上演暴徒劫機及狹小空間中的激烈動作場面，導演彭順說：「很多驚險的畫面，都是在座椅間、機艙走道、廁所甚至通風管中發生，激發了我們的創造力，但也增加拍攝的挑戰。」



劉德華在片中扮演國際保安專家，和失明的女兒張子楓登上A380的國際首航，但竟在高空遇上暴徒劫機，父女聯手和敵人鬥智鬥勇。劉德華談到這次的合作：「和張子楓演父女很有默契，我和她及扮演媽媽的劉濤在拍攝時有很多需要相互配合的戲，長時間磨合下來，覺得彼此之間已經非常熟悉，感覺就真的像一家三口！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《危機航線》前導預告短片充滿緊張感。（圖／翻攝YouTube）



海報今（8日）曝光，可以見到劉德華與家人們面對危機，全都表情凝重，演出劫機首腦的屈楚蕭則是一臉狠勁，海報充滿張力！也同步公佈電影的前導短片，只聽見電影中一句極為簡單的對話，但更顯出劫機時的緊張氛圍，影片背景處是劉德華角色的剪影，音頻波段跳動，巧妙形成了飛機的外形。