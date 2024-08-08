演藝圈挺林郁婷！對手比X嘲諷　張齡予痛批「不是蠢而是壞」：活該輸

記者高語璠／綜合報導

台灣拳后林郁婷擊敗土耳其選手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman），成功奪得金牌戰門票，怎料賽後卻遭對手高舉「X」手勢嘲諷，此舉除了惹火台灣民眾，也有不少藝人挺身聲援林郁婷，包括了陳亞蘭、孫可芳、詹雅雯等人，其中主播張齡予氣憤在社群寫下，「這些人不是蠢而是壞。」在網路上掀起討論。

▲主播張齡予聲援台灣女拳王林郁婷。（左圖／翻攝自Facebook／張齡予；右圖／路透）

張齡予稍早更新Threads貼文，認為林郁婷已經比賽好幾年了，那些比XX的人肯定都知道，還刻意在國際場合給對方難堪，為此痛批「這些人不是蠢而是壞，技不如人人品還不好，活該輸」。貼文發布後，立即吸引許多網友，紛紛發表看法，「真的超級沒風度又沒品」、「真的～超氣，那些人真的超級沒水準的，不配當運動員」、「是不是都覺得比X就可以靠輿論壓力讓奧會撤銷名次」。

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▲台灣拳后林郁婷擊敗土耳其選手，闖進金牌戰。（圖／路透）

女星陳亞蘭也站出來力挺林郁婷，過去她以電視劇《嘉慶君遊台灣》奪得金鐘影帝，劇中突破性別框架，以女扮男裝飾演嘉慶君，創下首位女性獲得該獎項的殊榮。她7日在IG表示，外表不該是評斷的標準，並不該成為抹殺所有努力的藉口，「用實力，說明一切，做自己，妳可以很精彩，拳擊如此，歌仔戲也是如此。」

▲陳亞蘭、孫可芳、詹雅雯挺林郁婷。（圖／翻攝自Facebook／陳亞蘭、孫可芳（小豆）、詹雅雯 Y.W）

此外，孫可芳、詹雅雯接連發聲。孫可芳以「極度沒品、違反運動家精神的行為又出現了」為開頭，怒斥土耳其選手卡拉曼的舉動，「她深知這個動作會被一再重播、討論，這不也是在煽動網路霸凌嗎？」認為卡拉曼如果輸不起就不要比，搞這種事後小動作，「只顯得自己不配站在那個殿堂裡」；而詹雅雯則是發文誇讚林郁婷，同時也相當不捨對方這陣子所遭遇的委屈及壓力，「別怕！我們挺你，比賽中照顧好自己，台灣的女兒。」

▲▼孫可芳、詹雅雯全文。（圖／翻攝自Threads／孫可芳（小豆）；圖／翻攝自Facebook／詹雅雯 Y.W）