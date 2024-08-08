ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

演藝圈挺林郁婷！對手比X嘲諷　張齡予痛批「不是蠢而是壞」：活該輸

記者高語璠／綜合報導

台灣拳后林郁婷擊敗土耳其選手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman），成功奪得金牌戰門票，怎料賽後卻遭對手高舉「X」手勢嘲諷，此舉除了惹火台灣民眾，也有不少藝人挺身聲援林郁婷，包括了陳亞蘭、孫可芳、詹雅雯等人，其中主播張齡予氣憤在社群寫下，「這些人不是蠢而是壞。」在網路上掀起討論。

(外送稿用)▲▼ 主播張齡予聲援台灣女拳王林郁婷。（左圖／翻攝自Facebook／張齡予；右圖／路透）

▲主播張齡予聲援台灣女拳王林郁婷。（左圖／翻攝自Facebook／張齡予；右圖／路透）

張齡予稍早更新Threads貼文，認為林郁婷已經比賽好幾年了，那些比XX的人肯定都知道，還刻意在國際場合給對方難堪，為此痛批「這些人不是蠢而是壞，技不如人人品還不好，活該輸」。貼文發布後，立即吸引許多網友，紛紛發表看法，「真的超級沒風度又沒品」、「真的～超氣，那些人真的超級沒水準的，不配當運動員」、「是不是都覺得比X就可以靠輿論壓力讓奧會撤銷名次」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣女拳王林郁婷5比0完勝土耳其選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）。（圖／路透）

▲台灣拳后林郁婷擊敗土耳其選手，闖進金牌戰。（圖／路透）

女星陳亞蘭也站出來力挺林郁婷，過去她以電視劇《嘉慶君遊台灣》奪得金鐘影帝，劇中突破性別框架，以女扮男裝飾演嘉慶君，創下首位女性獲得該獎項的殊榮。她7日在IG表示，外表不該是評斷的標準，並不該成為抹殺所有努力的藉口，「用實力，說明一切，做自己，妳可以很精彩，拳擊如此，歌仔戲也是如此。」

▲▼陳亞蘭、孫可芳、詹雅雯挺林郁婷。（圖／翻攝自Facebook／陳亞蘭、孫可芳（小豆）、詹雅雯 Y.W）

▲陳亞蘭、孫可芳、詹雅雯挺林郁婷。（圖／翻攝自Facebook／陳亞蘭、孫可芳（小豆）、詹雅雯 Y.W）

此外，孫可芳、詹雅雯接連發聲。孫可芳以「極度沒品、違反運動家精神的行為又出現了」為開頭，怒斥土耳其選手卡拉曼的舉動，「她深知這個動作會被一再重播、討論，這不也是在煽動網路霸凌嗎？」認為卡拉曼如果輸不起就不要比，搞這種事後小動作，「只顯得自己不配站在那個殿堂裡」；而詹雅雯則是發文誇讚林郁婷，同時也相當不捨對方這陣子所遭遇的委屈及壓力，「別怕！我們挺你，比賽中照顧好自己，台灣的女兒。」

▲▼陳亞蘭、孫可芳、詹雅雯挺林郁婷。（圖／翻攝自Threads／孫可芳（小豆））

▲▼孫可芳、詹雅雯全文。（圖／翻攝自Threads／孫可芳（小豆）；圖／翻攝自Facebook／詹雅雯 Y.W）

▲▼陳亞蘭、孫可芳、詹雅雯挺林郁婷。（圖／翻攝自Facebook／詹雅雯 Y.W）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

推薦閱讀

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！　1舉動被讚「男友模範」：一定要學

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！　1舉動被讚「男友模範」：一定要學

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！　網一聽傻了：果然是冤大頭

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！　網一聽傻了：果然是冤大頭

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

獨家／悲傷父親節　離婚協議被當廢紙　依依三月就被逐出前夫家

獨家／悲傷父親節　離婚協議被當廢紙　依依三月就被逐出前夫家

快訊／韓志旼死會了！甜蜜認愛差10歲姐弟戀　對象是大咖歌手

快訊／韓志旼死會了！甜蜜認愛差10歲姐弟戀　對象是大咖歌手

郁方跟風買台積電「買錯股」！　大驚失色急求救營業員：被割韭菜

郁方跟風買台積電「買錯股」！　大驚失色急求救營業員：被割韭菜

BTS經紀公司深夜再道歉！　解釋SUGA說法不同警方：是我們誤判

BTS經紀公司深夜再道歉！　解釋SUGA說法不同警方：是我們誤判

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她　萬人按讚力挺

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她　萬人按讚力挺

陳詩媛接機遭網攻「私下狀態曝光」惹心疼！　3隊友氣炸開戰：太荒唐了

陳詩媛接機遭網攻「私下狀態曝光」惹心疼！　3隊友氣炸開戰：太荒唐了

起底陳詩媛！6歲就出道「曾是AKB48姊妺團成員」　交往王齊麟內幕曝

起底陳詩媛！6歲就出道「曾是AKB48姊妺團成員」　交往王齊麟內幕曝

土耳其拳手比X嗆林郁婷「吳鳳衰被出征」！粉專怒遭洗版　網兩派掀戰

土耳其拳手比X嗆林郁婷「吳鳳衰被出征」！粉專怒遭洗版　網兩派掀戰

李妍瑾直播帶貨現場穿脫　私密部位太明顯網驚呆：看見那裡了

李妍瑾直播帶貨現場穿脫　私密部位太明顯網驚呆：看見那裡了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！　1舉動被讚「男友模範」：一定要學

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！　網一聽傻了：果然是冤大頭

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

獨家／悲傷父親節　離婚協議被當廢紙　依依三月就被逐出前夫家

快訊／韓志旼死會了！甜蜜認愛差10歲姐弟戀　對象是大咖歌手

郁方跟風買台積電「買錯股」！　大驚失色急求救營業員：被割韭菜

BTS經紀公司深夜再道歉！　解釋SUGA說法不同警方：是我們誤判

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她　萬人按讚力挺

陳詩媛接機遭網攻「私下狀態曝光」惹心疼！　3隊友氣炸開戰：太荒唐了

起底陳詩媛！6歲就出道「曾是AKB48姊妺團成員」　交往王齊麟內幕曝

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林郁婷, 張齡予, 陳亞蘭, 巴黎奧運

讀者迴響

最新新聞更多

  1. YouTuber廚佛瑞德Fred當爸！　「父親節報喜」眼神充滿愛意
  2. 陳詩媛甜蜜接機王齊麟遭網攻！　經紀公司出面發聲：多給兩人一點空間
  3. 林郁婷慘遭性別霸凌　黃宣心疼力挺：最好的反擊是靠實力證明
  4. 英國明星Arthur Darvill領銜　音樂劇《Once曾經，愛是唯一》首度來台！
  5. 媽媽輕生爸爸失去聯絡！女星曾脫口「非常恨你」　落淚吐心結：從沒抱過父母
  6. 樂迷暴動！Official髭男dism要來台灣開唱　12月唱進台北小巨蛋
  7. BLACKPINK歡慶8周年合體了！　4女神切蛋糕許願：愛你們
  8. 請到楊烈出演MV　「沒有才能」揭他私下真實面
  9. 李立群抱怨難適應「台灣省」又濕又熱　抖音網友全讚：政治正確！
  10. 眼尖揪王齊麟、陳詩媛背包「超有愛1細節」　全嗨爆：太可愛

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366