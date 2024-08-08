江坤俊FB停擺1個月首發文！　喊話父親和全天下的爸爸

記者劉宜庭／綜合報導

已婚外科名醫江坤俊前陣子負面醜聞連環爆，後與妻子發布聯合聲明，對於出軌、性騷擾等指控全盤否認。事件相隔1個月，他今（8日）首度發文，慶祝父親節，再度引發外界關注。

▲江坤俊前陣子負面醜聞連環爆。（圖／翻攝自Facebook／江坤俊）



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距離江坤俊上一次發文，已經是7月9日，當時他發文澄清「我絕無性騷一事！」後來粉絲專頁停擺近1個月時間，如今他首度發文，「祝我的父親和全天下的爸爸，父親節快樂。」