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不用怕下架！六人行、哈利波特這邊看　華納串流平台Max正式上線

記者蕭采薇／台北報導

經典影集《六人行》先前於Netflix下架，令不少鐵粉相當感嘆，不過背後原因其實是擁有其版權的華納集團，旗下串流平台Max將上線。不只《六人行》，還包括哈利波特、DC 宇宙、卡通頻道等經典品牌內容，於19日正式在印尼、馬來 西亞、菲律賓、新加坡與泰國，以及台灣和香港正式上線。

▲美劇《六人行》是不少人心中的經典。（圖／劇照）

▲美劇《六人行》是不少人心中的經典。（圖／劇照）

Max上線之作由備受期待的HBO原創影集《沙丘：預言》，以及在《哈利波特》系列電影中，飾演「衛斯理雙胞胎」的詹姆士和奧利弗菲力普斯所主 持的《Harry Potter: Wizards of Baking》揭開序幕。

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另外包括賣座電影《龍捲風暴》、《浴血任務 4》與《幻幻之交》、Max原創電影《Sweethearts》以及HBO原創影集《慾望女大生》第三季，都將於不久的日後上線。

此外也包含華納製作、發行的電影，如《圈套》、《鬼修女》、《芭比》、《哥吉拉與 金剛:新帝國》、《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》、《沙丘:第二部》、《旺卡》與《哈利波特》、 《魔戒》和《駭客任務》的完整電影集數，以及《水行俠失落王國》、《閃電俠》和《蝙蝠俠》系列在內等DC宇宙電影。

大檸檬用圖（圖／電影哈利波特劇照）

▲《哈利波特》系列電影在Max上線。（圖／劇照）

影集部分除了《六人行》外，《權力遊戲》、《龍族前傳》、《白蓮花大飯店》、 《繼承之戰》、《高校十八禁》、《無間警探》、《慾望城市：華麗下半場》，以及《原始生活21天》、《到美國結婚去》等引人入勝的實境故事，也都收錄其中。

▲▼《Barbie芭比》劇照。（圖／華納提供）

▲電影《Barbie芭比》在Max上線。（圖／華納提供）

華納兄弟探索集團串流與遊戲執行長兼總裁 JB Perrette 表示:「Max現已成為成長最快的全球串流服務。我們目前仍處於成長初期 階段，期待在 2025 年和 2026 年將 Max 拓展至更多市場。」 華納兄弟探索集團亞太區總裁 James Gibbons 表示:「從哈利波特到《六人行》、《龍族前傳》、 HBO、DC 與好萊塢賣座新片合集等，訂戶可以在Max上享受到世界級的內容。」

 

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