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肯爺寵台粉！試聽會1.5萬張秒完售「加碼2驚喜」　Cos本尊有獎金

記者黃庠棻／台北報導

美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改為Ye）即將於8/25於桃園體育場與Ty Dolla $ign，攜手帶來讓粉絲敲破碗的「Vultures Listening Experience」，台灣場1日開賣首日約1.5萬張火速售罄，為了讓更多沒買到票扼腕的粉絲也能同歡，主辦單位聚善美文創娛樂向肯爺團隊極力爭取後，宣布再釋出更多票券。

▲「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改為Ye）。（圖／聚善美文創娛樂提供）

▲肯爺來台試聽會火速完售。（圖／聚善美文創娛樂提供）

除了釋票好消息，主辦也分享第一手演出情報，肯爺除了將帶來兩張冠軍新作《Vultures 1》與《Vultures 2》曲目，也將帶來全新設計、以未來風格美學舞台一饗觀眾，他還會開Mic演唱過去的精選經典曲目。肯爺的用心、藝術性與創造力，將在這場聆聽時尚表演揮灑得淋漓盡致，絕對值回票價。

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▲「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改為Ye）。（圖／聚善美文創娛樂提供）

▲肯爺來台試聽會火速完售。（圖／聚善美文創娛樂提供）

隨著韓國場、台灣場都秒殺完售，肯爺在美國時間8月3日發布樂迷期待許久的新作《Vultures 2》，一推出就獲73國Apple Music冠軍、24國iTunes冠軍。加上空降告示牌專輯榜的《Vultures 1》，亞洲歌迷可在聆聽會同時享受《Vultures 1》與《Vultures 2》兩張冠軍專輯的音樂盛典。

▲「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改為Ye）。（圖／聚善美文創娛樂提供）

▲肯爺試聽會加碼釋出票券。（圖／聚善美文創娛樂提供）

「Vultures Listening Experience」全場更預計使用180組以上的音響，打造360度無死角的沉浸聽覺饗宴，可稱得上是世界創舉；更令人驚喜的是，肯爺正研究有哪些他的經典曲目可再拿出來表演，屆時可期待他的開Mic演出。

▲「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改為Ye）。（圖／聚善美文創娛樂提供）

▲肯爺試聽會加碼釋出票券。（圖／聚善美文創娛樂提供）

另外，肯爺也分享最新舞台設計，配合現場光影效果，以史詩科幻片般令人屏息的未來感美學藝術風格，營造出如夢似幻的氛圍，無疑將顛覆觀眾的感官體驗。

▲「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改為Ye）。（圖／聚善美文創娛樂提供）

▲肯爺試聽會加碼釋出票券。（圖／聚善美文創娛樂提供）

值得一提的是，肯爺特別要讓台灣這場聆聽會，成為一個讓觀眾盡情表現自我的時尚派對，歡迎來參加的觀眾以肯爺的裝扮做角色扮演，或是發揮個人創意，做有態度的自己，每位參與者都可上傳到指定社群官網有機會獲得相關獎金或獎品。

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肯爺, 肯伊威斯特, Kanye West, Ye

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