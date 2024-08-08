(G)I-DLE小娟傳有機率簽給HYBE！　ZICO被爆「組織新部門迎接她」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體(G)I-DLE以獨特的魅力、歌曲擄獲大批粉絲喜愛，她們近日在首爾舉辦專場演唱會，隊長小娟霸氣改詞「11月合約到期，誰擋得了我」，意外引起各界關注。團體的合約、5人是否繼續走下去，都是注目焦點，韓媒8日更傳出小娟有可能簽給HYBE旗下的子公司KOZ娛樂，該公司主要負責人為Zico，小娟與Zico以兄妹相稱，使得圈內全在傳她下一步動向很有可能簽給HYBE，掀起一片議論。

▲(G)I-DLE合約引起各界關注。（圖／翻攝自(G)I-DLE IG）



(G)I-DLE合約於11月到期，是業內全都知曉的「公開秘密」，隊長小娟帶領全團前進，成為團內重要靈魂人物，這段期間各方千方百計準備招攬她。目前傳出多種形式，(G)I-DLE改成以4人體制活動，又或者小娟與Cube洽談圓滿，簽給別的公司但繼續以隊長身份活動，以及5人續留Cube繼續活動等方案。

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▲(G)I-DLE小娟傳有機率簽給HYBE，好友ZICO被爆組織新部門迎接她。（圖／翻攝自(G)I-DLE、ZICO IG）



近期業內更開始瘋傳，小娟私下與Zico交好，近來Zico負責的公司KOZ娛樂大動作成立新的部門，疑似就是為了迎接小娟的到來，有傳聞她極有可能簽給HYBE。不僅如此，圈內最近也有傳聞表示，Big Planet Made娛樂對小娟相當有興趣，近日正在積極地洽談中。

只是礙於小娟身上還有合約，以及在(G)I-DLE世界巡演結束以前不能草率表明態度，各界被問到是否會進一步與小娟合作，皆低調回應「只是與藝人有私交會見面，但絕對沒有事前接觸關於簽約合作事宜。」

旗下藝人合約即將到期，Cube方面則是表示「被提到的合約到期時間（11月）是正確的，針對續約正在圓融地討論中」。