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王傳一是學霸「師大附中保送交大」　選當偶像…醫生爸反應曝光！

記者黃庠棻／台北報導

大愛新劇《在光裏的人》以中西醫兩位重要醫生「葉明憲」（王傳一飾）與「林繁幸」（翁家明飾演）為主角，描述前進台灣「無醫鄉」之一嘉義大埔鄉行醫的真實故事。其中，王傳一出道20多年首次主演大愛劇，又是演出真實人物，而決定接演的關鍵竟是因為自己的醫生父親。

▲《在光裏的人》王傳一。（圖／大愛電視提供）

▲王傳一在《在光裏的人》飾演中醫醫生。（圖／大愛電視提供）

適逢父親節，王傳一聊到擔任西醫的父親，坦言其實當年出道當偶像，爸爸雖然可惜兒子的高學歷，卻也默默支持他的決定，坦言「我在我爸眼中一直都是一個帥哥，會覺得為什麼我會讀書，不能好好發展自己的工作，要跑去當演藝人員。我跟他講我想試試看，出道沒幾年我得了金鐘獎之後，他感覺我在演藝圈不是鬧著玩，有了一些成績，從那時候開始到現在，他都是非常支持我，我非常感謝我爸爸一直以來都能認同我，不會給我負面能量。」

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▲《在光裏的人》王傳一。（圖／翻攝自王傳一臉書）

▲王傳一跟父親感情很好。（圖／翻攝自王傳一臉書）

王傳一坦言因母親早逝，父親又看病忙碌，父子相處機會雖然不多，但彼此的關係卻不疏遠，透露「過年三節或是有什麼事情的話，一定會打電話關心、到彼此的身邊，雖然感覺距離很遠，事實上心裡面很近。我爸不是嚴父，他很慈祥，現在他退休了，甚至比退休前更忙碌，忙著在台灣各地義診。在拍《在光裏的人》的時候他也會關心我，對我來說，他就像是朋友。」

▲《在光裏的人》王傳一。（圖／大愛電視提供）

▲王傳一在《在光裏的人》飾演中醫醫生。（圖／大愛電視提供）

接演《在光裏的人》，王傳一因為熟知父親職業，而對葉明憲醫生的辛勞更加感同身受，說道「葉醫師一周四天在不同地方有門診，周三又要上大埔一整天，基本上只有周日可以陪伴家人，但他還要抽空整理中醫系統，他一個禮拜時間都在奉獻跟付出，這跟我爸爸以前很像，幾乎是沒有什麼休息時間。」

▲《在光裏的人》王傳一。（圖／大愛電視提供）

▲王傳一在《在光裏的人》飾演中醫醫生。（圖／大愛電視提供）

身為學霸的王傳一，高中時從師大附中保送交通大學（叫陽明交大），學生時期功課就很不錯。不過他說「若要像葉醫師一樣每天在醫學上持續專研，我大概沒辦法，當時知道他的故事時，我真心佩服葉醫師，他為了病患付出很多很多。而我還是當個專業演員，專心揣摩葉醫師的角色，把他的故事完整呈現在觀眾面前！」

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