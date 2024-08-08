劉品言生日趴「戲劇男神驚喜現身」　3週急速消風…凸肚不見了！

記者黃庠棻／台北報導

女星劉品言（言言）在8月8日迎來36歲生日，每年都會舉辦慶生會跟粉絲見面的她，去年帶著影迷進行兩天一夜的露營之旅，而今年則選擇了溫馨又愉快的花藝活動，不僅能感受到鐵粉的真摯情感，也給大家留下了一段美好的回憶。

▲劉品言生日趴邀請粉絲一起插花。（圖／鴻言娛樂提供）

去年35歲生日，劉品言帶領粉絲上山抓雞並進行露營，雖然戶外活動充滿挑戰和樂趣，讓眾人一起體驗了大自然的美好，留下了深刻的印象，但同時也讓許多影迷感受到體力上的考驗，讓她忍不住笑喊「我為什麼要這樣整我自己？」

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於是今年劉品言決定改變生日慶祝的方向，選擇了一個相對輕鬆且充滿藝術氣息的花藝活動，作為歡度生日的方式，她表示這種活動不僅可以放鬆身心，還能激發大家的創造力和美感，插花過程中需要的專注和細心，讓粉絲能夠更好地享受當下的時光。

▲劉品言生日趴邀請粉絲一起插花。（圖／鴻言娛樂提供）

沒想到，劉品言生日花藝活動進行到一半，現場突然出現了一位特別嘉賓，原來是她合作《舊金山美容院》的夥伴連晨翔。原來，連晨翔特地抽出工作空檔的時間，就為了給劉品言一個驚喜，兩人合體後不停鬥嘴，他甚至笑說「其實在外面看見蛋糕時，就已經先許願了！所以妳只剩下一個願望。」逗趣的互動讓眾人忍不住狂拍。

▲連晨翔驚喜現身劉品言生日趴。（圖／鴻言娛樂提供）

連晨翔表示與劉品言的合作非常愉快，兩人在戲劇拍攝中建立了深厚的友誼。他祝福劉品言生日快樂，事業蒸蒸日上，並感謝粉絲們對他們兩人的支持。只不過，連晨翔為戲增重21公斤，先前肚子大到形象崩壞，兩人時隔2、3個禮拜再見面，他竟然已經瘦了不少，劉品言一瞬間沒認出來，驚呼「你的肚子呢？」

▲連晨翔驚喜現身劉品言生日趴。（圖／鴻言娛樂提供）

而劉品言今年的生日願望，除了希望未來能有更多機會與粉絲創造更多美好的回憶，更重要的是，她希望大家都能夠「自由」，無論是財富自由，想買什麼都能買；或是行動自由，健康的身體能夠想去哪就去哪。劉品言的這份心意和用心，讓現場的粉絲深受感動，大家紛紛表示，會一如既往地支持她，陪伴她走過每一個重要的時刻。

▲劉品言生日願望希望大家都能實現「自由」。（圖／鴻言娛樂提供）