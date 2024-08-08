林郁婷被欺負！女視帝陳亞蘭不忍發聲：我們是妳後盾　超暖181字網讚爆

記者田暐瑋／綜合報導

台灣拳后林郁婷不畏性別爭議，在奧運4強賽中擊敗土耳其選手，成功挺進金牌戰。同樣突破性別框架奪得金鐘視帝的女星陳亞蘭7日發聲力挺，對林郁婷表示堅定的支持，「外表不該是評斷的標準，更不該成為抹殺所有努力的藉口。」迅速在社交媒體上引發熱烈迴響，獲得眾多粉絲的點讚與支持。

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運金牌戰。（圖／中華奧會提供）

陳亞蘭曾在電視劇《嘉慶君遊台灣》中女扮男裝成功塑造嘉慶君一角，並因此奪得第57屆金鐘獎視帝，創下首位女性獲此殊榮的紀錄。對於林郁婷所面臨的性別爭議，陳亞蘭感同身受，7日在IG發文提到，「女生的樣貌，從來就不是只有一種，美麗與帥氣、溫柔與力量，可以同時存在。」

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▲陳亞蘭力挺林郁婷。（圖／翻攝自陳亞蘭IG）



陳亞蘭表示，外表不該被用來抹殺一個人所有的努力和付出，每一滴汗水和淚水都是實現夢想的證明，也是成就強大能量的象徵，「用實力，說明一切，做自己，妳可以很精彩，拳擊如此，歌仔戲也是如此。」最後更溫馨喊話：「我們都是妳的後盾。」

林郁婷以連3戰5比0完全宰制的表現，8日凌晨搶下巴黎奧運女子57公斤級金牌戰門票，對手是年僅20歲的波蘭小將塞雷梅塔（Julia Szeremeta），對方在4強賽4比1擊敗了林郁婷的宿敵佩特喬（Nesthy Petecio）。塞雷梅塔身高165公分，5歲就開始練空手道，之後才專攻拳擊，她曾在2023年歐洲運動會57公斤級拿下第5名。

▲林郁婷巴黎奧運金牌戰對手，年僅20歲的波蘭小將塞雷梅塔。（圖／路透）