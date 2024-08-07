林襄開心宣布「從泌尿科畢業」！　甜曬自拍曝病況

記者王靖淳／綜合報導

「啦啦隊女神」林襄今年初宣布離開樂天女孩，加入味全龍啦啦隊「小龍女」，人氣持續攀升的她，私下會在社群記錄生活，不吝嗇與粉絲互動。日前她發文透露自己膀胱炎發作，引發外界擔憂，不過今（7）日驚喜PO出近照，開心宣布從泌尿科畢業了。

▲林襄是許多人心中的啦啦隊女神。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

透過林襄在Threads上分享的自拍照可見到，她身穿一件白色長袖上衣以及牛仔褲，站在街道旁，對鏡頭露出招牌的甜笑，顯得非常開心和自信。她在文中興奮表示：「今天從泌尿科畢業啦。」貼文及自拍照曝光後不久，除了吸引大批粉絲朝聖按讚之外，不少人紛紛寫下「讚喔」、「保重」、「太棒了」等留言恭喜她身體康復，同時也有好心的網友提醒她要多喝水，並且千萬不要再憋尿。

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▲林襄日前發文透露自己膀胱炎。（圖／翻攝自Threads／95_mizuki）

事實上，林襄在上個月月底才在Threads上PO出一張素顏照，可見到她穿著白色背心，頭上戴著一個毛絨髮箍，表情有些疲憊地躺在床上，對鏡頭比出V字手勢。她在文中透露，自己膀胱炎發作，所以這幾天需要好好休息，憔悴的模樣在曝光後，吸引不少人湧入留言區關心她的身體狀況，不過也出現酸民趁機批評她的外貌。為此，林襄大方表示：「化起妝來比較沒有嗎？」完美展現高EQ回覆對方。如今發文宣布從泌尿科畢業，再度受到網友討論。

▲林襄回覆酸民的留言。（圖／翻攝自Threads／95_mizuki）