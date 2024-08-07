啦啦隊女神瑟七「眼睛動手術」　曬黑白照摀眼爆哭：我快瘋掉

記者顧齊祐／綜合報導

統一獅啦啦隊Uni Girls的成員瑟七，因甜美的外表、熱情的應援風格，而斬獲大批粉絲。近日她突然在社群平台發布了幾則限時動態，只見她一隻眼睛被貼上紗布，另一隻則不斷流淚哭到紅腫，並表示動了很大的手術，讓粉絲相當心疼。

▲統一獅啦啦隊Uni Girls成員瑟七。（圖／翻攝自Instagram／__seul777）

瑟七6日晚間在Instagram曬出了兩則限時動態，可以看到她的右眼包著一塊紗布，眼睛紅腫泛淚，臉色顯得非常差，並寫下「醫生連個紓壓球球都不給我」。而下一篇動態她也解答了原因，原來是眼睛長了針眼，並且動了手術，她也將限時動態的畫面調成黑白，眼睛無神地盯著鏡頭，面容相當憔悴。

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▲瑟七動了針眼手術，眼睛哭到紅腫。（圖／翻攝自Instagram／__seul777）

瑟七也不忘對粉絲呼籲「大家小心針眼不要長到要手術，痛到爆哭，醫生狂挖我的眼皮，我快瘋掉」。而今（7）日她也在Threads分享了手術後的心情「傷口不大，過程很怕，最無助的是被挖到狂哭還要自己摸著牆壁走回家，我媽媽打給我，我還大哭喊痛，但我現在沒事了，堅強的人」。

▲瑟七發出黑白限時動態，面容相當憔悴。（圖／翻攝自Instagram／__seul777）

貼文發布之後，讓粉絲都相當心疼「好可憐…辛苦瑟七了」、「獨眼7還是很可愛」、「以後要好好注意眼睛」、「美女連生病都這麼美」、「眼睛是最脆弱的部位要注意」。