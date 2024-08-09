小孟老師／8月9日星座運勢　處女把握貴人天蠍「財運獲指點」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：善於保持敏捷

感情：輕鬆應對社交

財運：營銷獲利有望

幸運色：綠色

貴人：處女

小人：射手

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雙子座

工作：參與高層會議

感情：平順安穩和樂

財運：獲得錢財機會

幸運色：橘色

貴人：雙魚

小人：牡羊

天秤座

工作：懂得利用資源

感情：創造無限可能

財運：好運即將來臨

幸運色：亮紅色

貴人：水瓶

小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：優質職場表現

感情：風趣幽默開朗

財運：可做短期投資

幸運色：橙色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

金牛座



工作：增加自我專業

感情：有氣質吸引力

財運：獲得有利訊息

幸運色：大紅色

貴人：射手

小人：魔羯

處女座

工作：主宰自己時間

感情：獲得女性貴人

財運：貴人指點投資

幸運色：咖啡色

貴人：天蠍

小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：成功成為習慣

感情：擦出愛情火花

財運：偏財運頗為旺

幸運色：白色

貴人：魔羯

小人：獅子

天蠍座

工作：動機戰勝天賦

感情：人際關係熱絡

財運：小投資大獲利

幸運色：淡藍色

貴人：金牛

小人：水瓶

雙魚座

工作：事業穩定經營

感情：愛情桃花不斷

財運：投資不過分貪

幸運色：亮紅色

貴人：巨蟹

小人：雙子

【火象星座】

牡羊座

工作：願意互相配合

感情：感恩生命珍惜

財運：偏財運頗為佳

幸運色：亮紅色

貴人：獅子

小人：天秤

獅子座

工作：得到政府支援

感情：塑造良好形象

財運：財運逐漸提升

幸運色：大紅色

貴人：雙子

小人：天蠍

射手座

工作：減少溝通誤解

感情：意外相遇的愛

財運：進場小額投資

幸運色：橘色

貴人：天秤

小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。