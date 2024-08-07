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鄭伊健和老婆遭偷拍PO網　認了很在意一件事：我有點不開心

記者蔡琛儀／台北報導

香港男神鄭伊健即將在11月23日於高雄巨蛋開唱，也是他第一次在台灣演出，今（7日）舉辦記者會，56歲的他外表保養得宜，對此鄭伊健謙虛說：「要問我的妝髮。」透露維持好心情很重要，平常也會和老婆蒙嘉慧一起去爬山、騎腳踏車、曬太陽，「她也是坐不住的人。」還搞笑說曬太陽後敷面膜會脫皮，脫完皮後皮膚會變更好。而蒙嘉慧11月是否會愛相隨到高雄？鄭伊健表示目前還沒確定。

▲▼【HERE & NOW 鄭伊健演唱會 2024 高雄站 《Here & Now Ekin in Concert 2024 Kaohsiung》】 售票記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲鄭伊健將在11月23日首度來台開唱。（圖／記者周宸亘攝）

至於先前夫妻倆曾被網友巧遇後偷拍PO上網，鄭伊健說現在科技太發達，這種事很難避免，但希望之後被拍到可以幫他們美肌一下，半開玩笑說：「有一點點不開心，如果你自己拍你的照片放在網路還弄得很漂亮，但是你拍我卻是隨意放在上面。」

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談到這次演出，他笑說常被問怎麼不來台灣開演唱會，「坦白說沒人找我，今年有個老闆問說有沒有興趣到台灣開演唱會。」這次演出也會將香港場原汁原味搬來台灣，「以前香港的歌曲和電影很好看、很好聽，希望再次把廣東話帶到台灣，跟大家認識。」因此這次歌單暫未規劃要放國語歌，至於挑戰台語歌，鄭伊健說很怕觀眾聽到他唱就不看演唱會了，所以暫時也不考慮，嘉賓也還在物色中。但他最怕演唱會前生病影響演出，只是病毒難防，因此只能讓自己不要太勞累。演唱會門票將在8日開賣，詳洽KKTIX、FAMIPORT。

▲▼【HERE & NOW 鄭伊健演唱會 2024 高雄站 《Here & Now Ekin in Concert 2024 Kaohsiung》】 售票記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼56歲的鄭伊健身材外貌保養得宜。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼【HERE & NOW 鄭伊健演唱會 2024 高雄站 《Here & Now Ekin in Concert 2024 Kaohsiung》】 售票記者會。（圖／記者周宸亘攝）

而近期香港歌手鄭中基自爆因酗酒問題，將在9月高雄演唱會後前往美國治療，暫時離開演藝圈，曾和他合作過的鄭伊健被問到是否有關心鄭中基，表示兩人頗少聯繫，也很久沒碰到，雖然鄭中基曾邀他當過演唱會嘉賓，但最後因檔期的關係沒能成行，低調不願評論：「不要聊別人的事。」

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