記者張筱涵／綜合報導

韓星咸素媛和小18歲的大陸人陳華曾因共同參演《妻子的味道》受到關注，但隨著男方富商出身身分造假、宣布離婚後又說沒有等事，現已完全消失在演藝圈。然而，陳華6日突然發文說被女方打，且臉上有血漬，在韓再次引起熱烈討論。

▲咸素媛和陳華曾因上《妻子的味道》爆紅。（圖／翻攝自Instagram／jin_huaxi）



陳華6日突發出一張眼下和鼻邊有血漬的照片並說：「我絕對不是因為咸素媛是演員誣陷她，我這8年裡真的過得太累了，我真的真的好累。」此文一出很快就引起討論，但大部分網友都不完全信任他的說法，直呼也要等咸素媛出面說明才可以確定真相。

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▲陳華的照片和文字讓外界瘋傳他被咸素媛家暴。（圖／翻攝自Instagram／jin_huaxi）



然而，陳華今（7日）凌晨發出一張一家人合照為底的限時動態，「我寫錯了誤會地（的）文章，她不是壞人，請不要誤會，我發錯了」。反覆的立場讓網友都十分傻眼，「看來大家都不該關心他們」、「別什麼事都跟大家說，你們之間自己講」，大陸網友也都說「兩個都是戲精，家暴直接報警吧，我又不是警察，發給我看有什麼用」、「戲精，都是為了流量賺錢」。

▲陳華過了1天又說寫錯了。（圖／翻攝自Instagram／jin_huaxi）