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起底陳詩媛！6歲就出道「曾是AKB48姊妺團成員」　交往王齊麟內幕曝

記者田暐瑋／綜合報導

「樂天女孩」陳詩媛（十元）和王齊麟7日在機場大方放閃的舉動閃瞎全網，也讓陳詩媛成為關注焦點。《ETtoday》今年4月獨家報導兩人認愛，常在社群網站大方放閃，陳詩媛除了是啦啦隊女孩，其實過去還是AKB48的台灣姊妹團TPE48的成員之一，還有個雙胞胎姊姊，卸下女團身分後轉往啦啦隊界，以可愛的鄰家女孩風格備受粉絲喜愛。

▲▼陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

▲陳詩媛外型甜美。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

陳詩媛因為好友爸爸是MV導演，當時為了作品找來陳詩媛和其雙胞胎姊姊入鏡，6歲就進入演藝圈，之後在台劇《求婚事務所》及《愛殺17》演出，長大後嚮往日本演藝圈，2015年參加「AKB48台灣徵選活動」，成功獲選成為AKB48台灣研究生，2018年正式簽約成為姐妹團「TPE48」正式成員，不過台灣營運公司突然倒閉，陳詩媛退團。

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▲▼日本紀錄片《東京女子偶像流》探討日本偶像文化現象，前TPE48成員陳詩媛、興奮哥參與討論。（圖／公視提供）

▲陳詩媛是前TPE48成員。（圖／公視提供）

雖然星途一度受挫，但陳詩媛同年再以女團「5TEAM」身分出道，同時經營YT頻道，2022年進入樂天女孩培訓，通過試煉後正式成為樂天女孩一員。今年4月《ETtoday》獨家報導王齊麟和陳詩媛的認愛消息，經紀人當時說明：「齊麟和十元已經認識一段時間了，兩人後來因為吃飯遇到，才有更多聯絡、更了解彼此，很認真看待這段發展中的關係，為彼此的事業加油。」

▲陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

▲王齊麟520放閃陳詩媛。（圖／翻攝自Threads）

如今兩人越愛越高調，王齊麟甚至多次提到想婚，陳詩媛7日被王齊麟「強制要求」到場接機，受訪時坦言前一晚心情有點緊張，幾乎沒睡，今天4點就起床，至於王齊麟奪金之後，粉絲狂敲碗兩人結婚，陳詩媛笑說，「未來的事情我也不知道，如果有好消息再跟大家分享。」對於兩人未來，她低頭「呃...」了一陣子，才害羞表示：「還是會有點期待，但是就是自然發展。」

▲▼十元陳詩媛 。（圖／桃園機場記者協會提供）

▲陳詩媛今日接機。（圖／桃園機場記者協會提供）

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