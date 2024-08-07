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雙男神「二宮和也、竹內涼真要來了」！　睽違5年訪台時間曝光

記者蔡琛儀／台北報導

日本奧斯卡影帝、知名實力演員二宮和也，與被封為日本國民天菜的竹內涼真睽違6年再度合作，演出日本TBS電視台日劇《黑色止血鉗2 - 惡魔外科醫生 -》，收視率創下佳績。今（7日）他們透過主辦單位大鴻藝術BIG ART宣布將於9月攜手來台，出席見面會，也是兩人繼2019年的各自訪台行程之後睽違近5年再來到台北活動。

▲▼二宮和也、竹內涼真將來台舉辦見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲二宮和也（中）、竹內涼真（左2）將來台舉辦見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

《黑色止血鉗》系列改編自日本作家海堂尊的小說原作，除了醫療劇必有的理念碰撞與從死神手上搶人的精彩手術片段，還交織了醫患問題與醫局鬥爭元素，平均收視率高達14.3%，最終回大結局還衝上18.6%的傲人成績，第二季不但集結原班人馬，還找來南韓女星崔智友與實力派演員金武俊客串。

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《黑色止血鉗2 - 惡魔外科醫生 -》的時間點設定為「邪魔」渡海征司郎離開東城大學醫院的六年後，二宮和也改詮釋技術同樣精湛、長相與渡海十分相似卻頂著一頭銀髮的拜金醫生「天城雪彥」，二宮和也說，拍攝第一季的時候常聽其他演員吐槽手術戲耗時很長很辛苦，但因為他飾演的渡海醫生都是在緊要關頭登場，快速動完手術之後就離場了，拍攝的時間很短，所以他覺得好像也沒大家說的那麼誇張，而這次卻是要紮紮實實地開完全場的刀，必須從頭站到尾，笑說：「忽然體會到當時大家的心情了呢！」

而飾演世良雅志的竹內涼真在新季度又換惡魔當上司，讓他大呼：「真的好難，但二宮先生真的好帥。」聽到能夠再次來到睽違許久的台北，他面露期待：「真的是非常感謝能有這次的機會，請大家一定要來參加活動，會場見囉！」見面會將於9月13日於Zepp New Taipei登場，門票將採用實名抽選，並分為兩階段銷售，售票狀況與演出詳情詳上主辦單位官方臉書以及IG專頁。

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