快訊／KAT-TUN中丸雄一偷吃女大生！新婚才7個月　公司怒：無法原諒

記者田暐瑋／綜合報導

日本偶像男團KAT-TUN曾紅極一時，40歲成員中丸雄一今年1月閃電宣佈結婚，對象是日本電視台的31歲美女主播笹崎里菜，婚姻事業兩得意。怎料7日一早卻無預警宣布暫停演藝工作，引發外界議論，稍早被爆其實是被拍到和女大生開房間，公司也火速發聲證實此事，並強硬表示：「無法原諒！」

▲KAT-TUN中丸雄一年初才與前主播笹崎里菜結婚。（圖／翻攝自日網）

中丸雄一婚後事業一帆風順，手上有3大電視台的綜藝節目，7日一早卻無預警宣布將暫停出演這3個熱門節目，引來外界猜測原因。而日媒《週刊文春》隨即公開最新爆料，拍到中丸雄一和正妹女大生開房間的證據畫面，且女方神似有「千年一遇美少女」之稱的女星橋本環奈。

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雖然詳細報導內容還未上線，但經紀公司隨即出面證實此事，「中丸雄一自己非常嚴肅地接受了這一切，並深刻反省。關於這次中丸的行為，作為一個在社會上具有影響力的人，顯示了缺乏自覺和責任的行為，公司也無法原諒，對此感到非常遺憾。中丸本人也非常嚴肅地接受這一切，他對於對家人和對方造成的痛苦感到深深的歉意。關於今後的事宜，包括本人的意願，我們決定讓他暫時停職。」

▲中丸雄一日前才來台。（圖／記者李毓康攝）