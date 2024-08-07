BTS Suga電動滑板車酒駕遭調查中！　「倒在路上被警方發現」

記者張筱涵／綜合報導

防彈少年團（BTS）成員涉嫌在飲酒狀態下騎乘電動滑板車，目前正在接受警方的調查。

▲Suga被發現騎電動滑板車倒在路邊，身上有酒味。（圖／翻攝自Instagram／agustd）



據《韓聯社》報導，首爾龍山警察局今（7日）透露，Suga在前一天於龍山區一帶，被發現在有喝酒的狀態下騎乘電動滑板車自己跌倒，因涉嫌違反道路交通法（酒後駕車），目前正在進行調查。在附近的警察發現跌倒的Suga上前幫忙時聞到了酒味，所以將對方帶到附近的派出所。

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Suga於今年3月入伍接受基礎軍事訓練，目前以社會服務要員身分服役中，預計2025年6月退伍。新聞曝光後引發韓網討論，「滑板車對行人也很危險的」、「他自己跌倒在那結果被發現的嗎」、「倒在那裡被發現真傻眼…到底喝多多」、「看來他喝很多，唉」、「還好沒有釀成什麼事故，但實在是…唉啊」。

隨著南韓推出電動滑板車共享服務後，許多人若路程短都會選擇騎乘前往，也因此經營電動滑板車共享服務的公司便多，使用人數也急遽增加。南韓《道路交通法》2020年6月修法，將電動滑板車分類為「個人型移動裝置」，僅16歲以上且持有機車駕照的人才能使用，且必須戴安全帽，也不能在酒後（血液酒精濃度0.03%以上）騎乘。

若在酒後駕駛電動滑板車被抓，將會與普通車輛的酒後駕駛一樣受到法律處罰。血液酒精濃度0.03%至0.08%未滿者，處1年以下有期徒刑或韓幣500萬元（約台幣12.5萬元）以下罰金；血液酒精濃度0.08%至0.20%未滿者，處1年以上2年以下有期徒刑或韓幣500萬至1000萬元（約台幣12.5萬至25萬元）罰金；血液酒精濃度0.20%以上者，處2年以上5年以下有期徒刑或韓幣1000萬至2000萬元（約台幣25萬至50萬元）罰金。此外，酒後駕駛電動滑板車被抓，還可能面臨駕照吊銷或暫停等行政處分。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。