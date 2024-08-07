黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝　洪百榕余皓然還幫宣傳　

圖文／鏡週刊

知名節目《我愛黑澀會》出身、綽號小C的藝人黃以欣，淡出演藝圈後成功轉型為網路精品代購業者，更靠著女藝人洪百榕、余皓然親身推薦打出名號，每年獲利上千萬元；但本刊接獲爆料，指黃所賣的都是假貨，還因此被檢方通緝，年初才回台歸案，上個月又因另案遭新竹警方傳喚，怒斥她惡性不改，投訴人為免更多人受騙，決定出面拆穿她的假面具。

▲黃以欣當年從無名相簿被發掘，憑藉音樂才藝獲得節目評審青睞。（翻攝Channel V YouTube）

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知情人士A小姐向本刊爆料，黃在網路上成立課式賣場，上面雖然宣稱販售的是正牌商品，其實根本都是盜版劣貨或A仿品，她還找來女藝人洪百榕、余皓然親上第一線幫忙推銷她的代購社團，黃則會要求員工和朋友去這些藝人的臉書粉專留言洗版，刻意拉抬賣場人氣。

▲黃在IG和網路賣場上都標榜絕對正品，要民眾安心購買。（翻攝sherrie_luxury IG）

黃還在網路社群宣稱，她販售的包款貨源主要為「VIP包」及「員工包」，這2類型是特價商品，且是直接從歐洲代購回台，要求買家「不能轉售也不能驗貨」，仍舊吸引不少消費者趨之若鶩。若遇消費者有疑慮，黃就會辯稱這些包款可能是「專櫃展示品」，應是賣給她的VIP客人有問題，而她只是被寄賣的商家，不清楚包款來歷；或者乾脆推託是到歐洲協助購買的人員有問題，一切都不關她的事。

▲網友向黃購買要價10萬元的香奈兒包包，釦環做工卻十分粗糙。（讀者提供）

▲網友發現包包內部並無正品識別晶片，懷疑買到假貨。（讀者提供）

另外，和黃相當熟識、知情她販賣假貨的操作手法B先生也指出，曾勸她不要這麼做，但黃竟向他表示：「我覺得做的正（正的），都不賺錢。」不久，黃的賣場就出現消費糾紛，一位民眾反映，將向黃購買的包包轉賣，卻被接手的買家發現是假貨，揚言要她妥善處理，不然就要報案。

▲余皓然稱讚黃是認真的人，還向其買名牌精品送給女兒當生日禮物。（翻攝王中平與余皓然愛的小屋臉書）

針對相關指控，本刊透過黃女LINE官方帳號及臉書社團私訊向其查證，但至截稿前均未獲回應。



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