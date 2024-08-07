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詩亞決裂成語蕎！「上夜店白目行徑連發」扯出柯震東　眾人臉垮爆絕交

詩亞（左）和成語蕎（右）曾是好閨密，還一起學自由潛水，但傳出已因夜店酒局鬧翻。（翻攝自成語蕎臉書）

圖文／鏡週刊

前「黑澀會妹妹」詩亞近來亂入紀卜心的手搖飲風波，她到處和人鬧不合，圈內早就見怪不怪。據悉，詩亞也因在夜店包廂擺架子，讓成語蕎相當丟臉，還扯上了柯震東；對此，成語蕎已與詩亞絕交，覺得詩亞既白目又帶不出場，最近一次生日趴更不邀請詩亞，詩亞甚至退追出席成語蕎生日趴的一干人等，昔日閨密決裂非常徹底。

紀卜心（左）和見習網美小吳（右）因「假奶」風波水深火熱中，還遭到詩亞補踩一腳。（翻攝自紀卜心IG）

▲紀卜心（左）和見習網美小吳（右）因「假奶」風波水深火熱中，還遭到詩亞補踩一腳。（翻攝自紀卜心IG）

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據悉，由於詩亞的昔日閨密成語蕎交友廣闊，加上在演藝圈有許多正妹好友，經常帶著女藝人、網紅到夜店包廂跟著熱鬧一番，同時也能為彼此人脈增添不少色彩。曾經成語蕎好意幫忙詩亞介紹男生認識，卻因詩亞的態度而斷絕往來。

曾出席夜店酒局的友人向本刊透露，當時成語蕎邀約詩亞到夜店，說要介紹帥哥給她，豈料詩亞一到包廂，就直喊「帥哥勒？帥哥在哪裡？」讓眾人臉都垮下來，畢竟包廂都由男生買單，詩亞此話一出，等同「洗臉」在場的男士不帥，令人尷尬。

不僅如此，照夜店禮儀，畢竟詩亞是去人家的包廂，本該先向包廂主人敬酒，詩亞沒主動致意就算了，包廂主人找她喝酒時，詩亞又稱「我不喝酒。」不給人家面子。過沒一會，發現柯震東出現在隔壁包廂，詩亞又上前和柯震東喝酒喝得相當熱絡，讓在場的人都看傻了眼，成語蕎也因此認為詩亞實在太過白目，不願再邀約她出席聚會。

柯震東（中）是知名夜店男孩，不只常被粉絲遇到，也會和其他藝人一起玩。

▲柯震東（中）是知名夜店男孩，不只常被粉絲遇到，也會和其他藝人一起玩。

回應

「本刊傳訊詢問詩亞查證，直至截稿前都未獲得回應。」

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鏡週刊, 詩亞, 成語蕎, 柯震東

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