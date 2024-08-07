獨家／李妍瑾為這件事　又與前夫任德榮在一起　原因就為兩個字

記者葉文正／台北報導

李妍瑾最近號召台灣雞排王活動，昨日在直播節目中，為了回應網友前夫的問題，提到前夫任德榮雖然是開拉麵店不是雞排店，無法參與此次活動，但由於店內有一道號稱被拉麵耽誤的唐揚雞料理，為了證明是事實，李妍瑾呼籲前夫即日起至8月底，響應父親節，粉絲只要到店吃拉麵，並截圖李妍瑾的粉絲專頁按讚，就免費招待唐揚雞一份；有網友質疑，若國民前夫不買帳該如何，李妍瑾也霸氣回應，那就月結她跟前夫算，讓網友們有口福。

▲李妍瑾與前夫又有新合作。（圖／翻攝臉書）

近日李妍瑾表示，有人在爆料公社發文說要請吃雞排卻又不履行徹底，因此請公司同仁著手雞排公益企劃，針對雞排要做台灣雞排王的活動。李妍瑾表示，雞排是台灣美食之光、也是最具代表性的小吃之一，幾乎全台各縣市大街小巷，都可以看到雞排店家的蹤影；藉由這次的活動除了打臉有心人士，李妍瑾將號召全台各領域的專家（名廚、藝人、網紅、設計師、堪輿師等）組成強大的美食團，出外景免費採訪這次有投稿參賽得名的店家，實地一探究竟，看看他們有何獨特之處，能夠脫穎而出；同時結合公益，讓有需要的人免費吃雞排，照顧到需要被照顧的人。

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▲李妍瑾與BIBO拍婚紗。（圖／翻攝臉書）

記者追問目前李妍瑾是否還有什麼新計畫，坦言工作排山倒海已經壓力夠大了，閒暇之餘只想帶著她的狗兒子Bobi 到處做公益，她表示目前一個人的生活能夠替社會盡責任、多付出少口水，用自己能力範圍盡量照顧、關心伸出援手，才是人生最有意義的事。為此她也表示想要幫助浪浪們，希望早日實現這個願望。

▲李妍瑾曾在節目談離婚原因。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）