ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／李妍瑾為這件事　又與前夫任德榮在一起　原因就為兩個字

記者葉文正／台北報導

李妍瑾最近號召台灣雞排王活動，昨日在直播節目中，為了回應網友前夫的問題，提到前夫任德榮雖然是開拉麵店不是雞排店，無法參與此次活動，但由於店內有一道號稱被拉麵耽誤的唐揚雞料理，為了證明是事實，李妍瑾呼籲前夫即日起至8月底，響應父親節，粉絲只要到店吃拉麵，並截圖李妍瑾的粉絲專頁按讚，就免費招待唐揚雞一份；有網友質疑，若國民前夫不買帳該如何，李妍瑾也霸氣回應，那就月結她跟前夫算，讓網友們有口福。

▲李妍瑾與前夫又有新合作。（圖／翻攝臉書）

▲李妍瑾與前夫又有新合作。（圖／翻攝臉書）

近日李妍瑾表示，有人在爆料公社發文說要請吃雞排卻又不履行徹底，因此請公司同仁著手雞排公益企劃，針對雞排要做台灣雞排王的活動。李妍瑾表示，雞排是台灣美食之光、也是最具代表性的小吃之一，幾乎全台各縣市大街小巷，都可以看到雞排店家的蹤影；藉由這次的活動除了打臉有心人士，李妍瑾將號召全台各領域的專家（名廚、藝人、網紅、設計師、堪輿師等）組成強大的美食團，出外景免費採訪這次有投稿參賽得名的店家，實地一探究竟，看看他們有何獨特之處，能夠脫穎而出；同時結合公益，讓有需要的人免費吃雞排，照顧到需要被照顧的人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李妍瑾與前夫又有新合作。（圖／翻攝臉書）

▲李妍瑾與BIBO拍婚紗。（圖／翻攝臉書）

記者追問目前李妍瑾是否還有什麼新計畫，坦言工作排山倒海已經壓力夠大了，閒暇之餘只想帶著她的狗兒子Bobi 到處做公益，她表示目前一個人的生活能夠替社會盡責任、多付出少口水，用自己能力範圍盡量照顧、關心伸出援手，才是人生最有意義的事。為此她也表示想要幫助浪浪們，希望早日實現這個願望。

▲▼李妍瑾節目談離婚原因。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲李妍瑾曾在節目談離婚原因。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

推薦閱讀

快訊／陳詩媛現身機場接機王齊麟！　甜喊驚喜禮物「我本人」

快訊／陳詩媛現身機場接機王齊麟！　甜喊驚喜禮物「我本人」

直擊／王齊麟「摸頭殺」陳詩媛6字宣主權：我的愛！　網看直播全閃瞎

直擊／王齊麟「摸頭殺」陳詩媛6字宣主權：我的愛！　網看直播全閃瞎

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝　洪百榕余皓然還幫宣傳　

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝　洪百榕余皓然還幫宣傳　

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

這位國手帥爆！朴寶劍出戰奧運拳擊　金牌到手「滿臉傷」劇照曝光

這位國手帥爆！朴寶劍出戰奧運拳擊　金牌到手「滿臉傷」劇照曝光

陳怡叡新歡是千億富二代！直擊路邊親密互摸　「男方豪門身家曝光」

陳怡叡新歡是千億富二代！直擊路邊親密互摸　「男方豪門身家曝光」

樂天女神陳怡叡「過夜特斯拉富二代」！　新歡起底是千億鞋業小開

樂天女神陳怡叡「過夜特斯拉富二代」！　新歡起底是千億鞋業小開

唐嘉鴻奪銅甜吻正妹妻！　與大陸選手「親密互動」內幕曝光

唐嘉鴻奪銅甜吻正妹妻！　與大陸選手「親密互動」內幕曝光

《倚天》女星尪遭扯嫖娼　她第一反應曝光：我老公終於紅了

《倚天》女星尪遭扯嫖娼　她第一反應曝光：我老公終於紅了

17歲全紅嬋賽前「跟直播狂買烏龜盲盒」！　被網友抓包：待了2小時

17歲全紅嬋賽前「跟直播狂買烏龜盲盒」！　被網友抓包：待了2小時

YTR牛排「撞臉王昶」曬對比照！　釣出蔡哥爆笑認證：太精準

YTR牛排「撞臉王昶」曬對比照！　釣出蔡哥爆笑認證：太精準

陳詩媛怕去球場太高調！　王齊麟甜蜜鼓勵：妳是最棒的

陳詩媛怕去球場太高調！　王齊麟甜蜜鼓勵：妳是最棒的

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／陳詩媛現身機場接機王齊麟！　甜喊驚喜禮物「我本人」

直擊／王齊麟「摸頭殺」陳詩媛6字宣主權：我的愛！　網看直播全閃瞎

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝　洪百榕余皓然還幫宣傳　

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

這位國手帥爆！朴寶劍出戰奧運拳擊　金牌到手「滿臉傷」劇照曝光

陳怡叡新歡是千億富二代！直擊路邊親密互摸　「男方豪門身家曝光」

樂天女神陳怡叡「過夜特斯拉富二代」！　新歡起底是千億鞋業小開

唐嘉鴻奪銅甜吻正妹妻！　與大陸選手「親密互動」內幕曝光

《倚天》女星尪遭扯嫖娼　她第一反應曝光：我老公終於紅了

17歲全紅嬋賽前「跟直播狂買烏龜盲盒」！　被網友抓包：待了2小時

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李妍瑾, 任德榮

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黑澀會美眉「認了賣假名牌」私訊曝光！　20年閨蜜也受害慘遭榨乾
  2. Gino、夏宇禾情斷1年又被拍！「6年情變原因曝光」　她受不了提分手
  3. 黑澀會美眉賣A貨「10萬名牌包飄塑膠味」！　曾是無名小站美少女爆紅
  4. 直擊／王齊麟「摸頭殺」陳詩媛6字宣主權：我的愛！　網看直播全閃瞎
  5. 小孟老師／8月7日星座運勢　雙魚種綠色植物助運
  6. 陳怡叡新歡是千億富二代！直擊路邊親密互摸　「男方豪門身家曝光」
  7. 樂天女神陳怡叡「過夜特斯拉富二代」！　新歡起底是千億鞋業小開
  8. 黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝　洪百榕余皓然還幫宣傳　
  9. 快訊／陳詩媛現身機場接機王齊麟！　甜喊驚喜禮物「我本人」
  10. 詩亞決裂成語蕎！「上夜店白目行徑連發」扯出柯震東　眾人臉垮爆絕交

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366