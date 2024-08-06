《倚天》女星尪遭扯嫖娼　她第一反應曝光：我老公終於紅了

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星陳紫函曾演出《倚天屠龍記》、《神鵰俠侶》等夯劇，近年也以《山河令》、《玉骨遙》等作品活躍於戲劇圈。她的老公戴向宇6日遭影射嫖娼，對此，陳紫函於稍早發文，表達對於男方的信任，還開玩笑說「我老公終於紅了」。

▲陳紫函和戴向宇已結婚八年。（圖／翻攝自微博／陳紫函）

陳紫函表示，自己進入演藝圈以來，也是在各種謠言和誤解中走過來的，經歷過崩潰和痛苦，但現在已經能夠以成熟的心態看待這些事情，「也是兩字，無語！」對於老公戴向宇被捲入風波，陳紫函坦言自己很能理解，也很心疼，「這也許就是行業人應該背負的壓力吧。」

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▲《慶餘年》飾演太子的張昊唯錄音檔被外洩，使得戴向宇被捲入嫖娼疑雲。（圖／翻攝自微博）

陳紫函提到，戴向宇最大的願望就是努力工作，但是現在努力的成果還沒來得及收獲，就遇到了這樣的風波，「我此時在他身邊，我笑著輕鬆地告訴他『老公，沒事…繼續堅持你對事業的追求，不要氣餒，沒事的』。」不想看到對方那麼難過與委屈，「什麼都不重要，重要就是我們倆好好的，日子就是棒棒！」

▲陳紫函發文力挺老公。（圖／翻攝自微博／陳紫函）

此外，陳紫函也附上了和友人在傳聞爆發的第一時間所聊的對話，截圖中，她說：「我這心態是非常好，我剛聽別人和我說，我笑出了聲，我老公終於紅了，還是個負面。」友人則說：「戴哥都快碎掉了。」陳紫函笑回：「他肯定啊！」顯然並不相信爆料，也堅決力挺老公。

▲陳紫函曬對話紀錄。（圖／翻攝自微博／陳紫函）