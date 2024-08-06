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謝忻批阿翔龜縮、欠道歉挨酸！　作家H發聲力挺：不認為她有錯

記者王靖淳／綜合報導

女星謝忻5年前和藝人阿翔爆出不倫戀風波，當時兩人被週刊拍到當街親吻，照片曝光後不僅重創形象，就連工作量也因此歸零，然而，最近謝忻在節目上接受作家H的訪問直言，阿翔態度龜縮，認為對方欠自己一個道歉。節目片段曝光後，引發外界討論，除了有人對此表達正向看法之外，但也出現部分批評此事件的聲浪。為此，作家H今（6）日在臉書寫下長文表示：「我不認為她有錯。」

▲作家H

▲謝忻最近在節目上和作家H談論5年前的不倫戀風波。（圖／翻攝自Facebook／作家H ）

作家H在文中提到，他在節目邀請謝忻，討論如何從人生困境中走出，希望能向觀眾傳遞正能量，且節目本意是展示謝忻已經走出過往的困境。他坦言，自己仍想出來講幾句話，因為對方的心情肯定多少又被拉回當時的時空背景，「這一切，和我有關。5年前我就不會譴責她，5年後如果因為我，而讓她心情又受影響，我是真的會感到悲哀。」

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作家H指出，謝忻已經承受所有後果，包括失去工作和公開道歉，但是社會對她的批評仍未平息，為此他質疑，5年過後，謝忻還需要做什麼才能重獲平靜。至於謝忻在節目中提到的，認為阿翔欠她一個道歉，作家H則直言：「這已經是婚姻之外的事情，因為該受的處罰，謝忻已經承受完畢了！」表示她現在尋求的只是基本尊重。

▲作家H

▲作家H發文表示，不認為謝忻有錯。（圖／翻攝自Facebook／作家H ）

作家H表示，他對不起謝忻，所以覺得自己必須出來講講話，「支持也好，不支持也罷！」同時也提到，社會常將責任單方面推給女性，而忽略男性在事件中的角色和責任。他認為，這種偏見反映性別不平等和社會對道德問題的簡化理解，同時也表示，自己對於被迫介入他人婚姻女性的同情，強調需要重新評估和理解事件中每個人的角色和動機，而非簡單地將責任歸咎於「小三」。最後，作家H呼籲外界在評判類似事件時，應更加審慎和全面，以避免加劇受害者的苦痛。

【作家H臉書全文】
我對不起老鄉，但我不認為她有錯
上禮拜老鄉謝忻接受了我的訪問，我們討論了內容，說到要如何從人生困境中走出，希望給觀眾一些正能量，她欣然赴約。

節目結束後，我們都認為聊得很正經，希望可以給觀眾好的感受，一種已經走出過往陰霾的瀟灑！

然而當節目片頭出來後，我們發現新聞媒體依舊圍繞著那件事不放。

已經五年了。我從沒想過，還有人認為謝忻還要為此而吃苦頭。雖然我看到很多媒體下方，正反兩邊的意見都有。

有支持者，也有繼續謾罵的人。

我相信老鄉也見怪不怪了，但我依舊想要出來講幾句話，因為她的心情肯定多少又被拉回當時那個時空背景了，而這一切，和我有關。五年前我就不會譴責她，五年後如果因為我，而讓她心情又受影響，我是真的會感到悲哀。

有人留言要謝忻先向對方老婆道歉。我會在文章裡下留言，附上新聞連結，證實在那當下，她已經做了！

我在去年發表的新書裡面就提到這個議題過。

小三和渣男，到底誰可惡。

和別人簽了婚約的人，是男方。受法律約束的人，是男方。這意味著什麼？意味著就算女方再怎麼於婚姻外吸引對方，破壞合約精神的人，依舊是男方。

只要男人記得自己帶過婚戒，簽過約，不管發生什麼事，錯的都是毀約者。

所以你要訕罵女生？不覺得邏輯不通嗎？這事情性別反轉，不管是小三或小王，都是一樣道理。

老鄉已經在當時受到所有輿論或網路霸凌過，已經失去所有工作，已經向另一位女性道歉過，五年時間過了，請問，她還得做什麼才能夠回復平靜！

至於她說那個男人欠她一個道歉，這已經是婚姻之外的事情，因為該受的處罰，謝忻已經承受完畢了！

她與那個男人之間有過什麼約定，承諾，或者她被欺騙過什麼，有誰知道？如果沒有人想提，就不應該在這個時空背景下，還要指著謝忻講不好聽的話！

她已經走完她的罪贖之旅，她只希望得到一個基本尊重，難道這事情，有那麼難懂嗎？

早知道會這樣的話，我不會邀請她上節目。

我對不起謝忻，因此我必須出來講講話。支持也好，不支持也罷！反正這社會早就被媒體與網路酸民把風向帶到是非不分，無法就事論事的地步！

我，只講自己認為該講的事！

我不是支持誰去當小三小王，但是，當事情發生後，世人要理解孰對孰錯，誰是誰非，最好的情況是，閉上自己的嘴巴，細細思量！

不要像一些不懂裝懂的兩性專家，用粗俗的言語評斷事件！

畢竟，同為女性！何苦來哉！

以下附上去年出版作品內的一個章節！
我就是偏袒「小三」（出自「是時候該大逆不道了」）

我曾經在西門町的路上，被一名女性認出。 隨後，她像是情緒潰堤般不斷指著我，然後口中不停地碎念著：「你，你，是你嗎......」她說。重複著說。

我在那瞬間有些被驚嚇到，因為她甚至拉了我的衣服，試圖想要和我表達什麼，但是卻半晌說不出一句完整的話語。

「對不起，不要這樣......」最終我轉身想走，因為我以為，我遇到精神上有些狀況的路人，而我並不想要得到一個傷害人或者被傷害的結果。

就在我轉身要離去時，我聽到她終於說出口的話語，然後我轉了身。

「你是H，我要謝謝你，我要謝謝你，謝謝你，幫我說話......謝謝你......」 在我聽完這幾句依舊讓我摸不著頭緒的話語之後，她終於給了我答案。

「......因為......我也是個小三......謝謝你......」說完這些話後，她向我鞠了個躬，然後換成她轉身離去，反留下我在西門町的熙攘人潮中呆立著。

如果我沒記錯的話，那個時間點，大概是我在網路上大量地替小三客觀的說話，以及謝忻事件爆發的幾個月後。

常常上節目討論小三和小王的話題，明星八卦出軌的「腥聞」，後來得到 一個結論，那就是「女人只會為難女人！」

說了這是本「大逆不道」的書籍。我想說我自己想說的文字與內容，不想受酸民或是風向影響的心底話。

我感到納悶的是，明明一個事件發生的時候，會出現三種角色，為什麼只能夠罵其中一個角色，甚至那個角色，在絕大比例上，是個被動的角色。

當一個男人外遇，和一個小三偷情，被抓到之後，正宮要求提告小三「侵害配偶權」的時候，人們把矛頭指向小三，盡情地侮辱謾罵小三，卻從來不去 了解，事件的背後、開始的契機，到底是小三有企圖地勾引男人，還是男人主動把自己的婚姻醜化，把自己和配偶之間的問題放大，藉以接近並且欺騙小三的愛？

我曾經在兩性的文章裡面講解過，我不排除存在帶有企圖心的小三，也就是人們口中的綠茶婊。她們處心積慮，就是想要獲得一個條件好的男人，也就是正宮口中的「婚姻破壞者」！

然而，我們捫心自問，在你生活周遭，這樣的女人，比例有多高？

像這樣在宮鬥劇裡，或者瓊瑤阿姨的小說裡出現的女性，比例能有多高？然而在我收到無數封自稱小三，或是婚姻被介入的正宮來信內容裡，更多的比例，是起於男人對於婚姻的不滿，抑或根本沒有不滿，只是想要享齊人之福，於是開始欺騙另一名女性，接近另一名女性，最後用肉體、金錢或愛情綁架了那名女性，讓所謂的小三活在陰影底下，無法見光，無法過著正常人的生活。

這一話的「大逆不道」就在於，不要再一昧地欺負小三，雖然妳認為，妳的婚姻或許是因為這個女人的出現，而產生裂縫，甚至破滅。

但是妳要思考的點在於，那個主動去發起攻勢的人，通常是妳口中的好丈夫，通常是妳在經濟上仰賴的好男人，通常是妳捨不得將他放手的好老公。

妳可以不去責怪妳的先生，妳可以關起門來討論兩個人的婚姻裡面，到底出了什麼問題，是否性需求沒有被滿足？是否老公的性癖好與妳不合？是否老公患有性成癮症？是否老公在婚姻裡受到冷落？

但是在還沒有內部檢討之前，若妳選擇先想盡辦法追殺並且除去那個外患，若妳認為這是輕重緩急權衡之下最該做的事，我想告訴妳，以綜觀整個人生的視角來看，或許妳該優先處理的，是那個可能說謊，可能下次還會再偷吃，可能下次犯錯會做得更隱蔽的辣個男人！

一個外遇事件發生後，除了正宮的角色不講，事件培養出了兩個角色。一個叫做渣男，一個叫做小三。

要知道「渣男培養」理論裡，有很大因素是由於他被正宮所原諒，因為所謂的渣男，就是一而再、再而三地犯錯。因為他認為，最終再怎麼樣，自己都不會落得不好的下場，於是他繼續偷吃，最終成了不折不扣的渣男。

但我希望正宮要很清楚地理解一件事。

小三主動想破壞人家家庭的比例，屬於少數。當過一次小三之後，還願意在那樣的生活裡攪和的人，真的很少。

通常小三的形成，是因為被原諒、被寵壞的渣男，利用口蜜腹劍之術，將一個單純想談戀愛的女人，擄獲到自己身邊，最終當女人清醒過來時，發現自己已經愛上這個男人，但是這個男人，卻依舊說著「我會離婚，然後跟妳結婚」的謊言。

說到底，這個循環，和正宮還有那麼點關係！

再換個角度講。

妳所看到的節目上的案例，小三猖狂地進逼人夫，想要把正宮踢開的事件， 絕大多數都是萬中選一，又或者是加油添醋，倒因為果。

試想，一個政治中立的節目上，有可能在節目或文章裡，出現這樣的論述嗎：「小三的產生，是起於正宮和先生的夫妻關係經營不善，並且在先生選擇向外尋求慰藉之下，遇見了追尋愛情的另一名女性」。

不可能。

因為這個社會就是如此著了父權社會的道兒！如果我要徹底推翻父權社會，就是要連這麼細的地方都提出來探討！

當男人外遇事件發生，女人們卻是幾乎炮口一致對著小三時，就代表著這個社會，依舊被父權操控著，因為真正做錯事、做壞事的那個雄性，沒有人敢挑戰！

即便正宮已經擁有經濟能力，已經擁有社經地位，她還是會因為社會觀感，而不敢不維護自己老公，不敢支持同樣是追求愛情的女性，反而本末倒置，硬要將所有罪過，推到另一位女性身上。

想做到男女平等，就必須在任何一個社會案例上，做出有別於過去的決定 與結論。所謂的大義滅親，正是如此！

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作家H, 謝忻, 阿翔, 不倫戀

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