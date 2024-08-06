陳詩媛怕去球場太高調！　王齊麟甜蜜鼓勵：妳是最棒的

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」陳詩媛（十元）、奧運金牌羽球國手王齊麟在今年4月雙雙認愛，小倆口平時會在社群大方放閃，每每互動都引發粉絲討論及關注，今（6）日陳詩媛透過Threads發文，表示擔心去球場上班會太高調。為此，男友王齊麟也現身留言寫下愛的鼓勵。

▲王齊麟、陳詩媛今年4月雙認愛。（圖／翻攝自Threads／chilinwang）

台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋4日以2比1擊敗中國組合梁偉鏗、王昶，成功二連霸奪得金牌，熱血賽事令全台民眾沸騰不已，其中，王齊麟的啦啦隊女友陳詩媛，事後也透過Threads發文表達心中的擔憂，「今天去球場上班，會不會也是太高調的一種？」沒想到貼文曝光後不久，王齊麟現身留言區甜蜜鼓勵女友寫下：「妳是最棒的。」並附上一個愛心的表情符號，大方放閃的互動再度閃瞎眾人。

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▲▼王齊麟與陳詩媛隔空放閃。（圖／翻攝自Threads／chilinwang）

事實上，陳詩媛昨（5）日才在IG上傳新的奧運選手介紹影片，她在影片中與男友王齊麟搭檔的邱相榤合體，對方的跆拳道國手女友羅嘉翎也驚喜同框。陳詩媛在影片下留言寫下「好閃可惡，我男友怎麼還不回來」，隔空放閃男友的舉動遭不少網友轉發到Threads上，而王齊麟也現身回覆「要回去了」，事後更被許多人敲碗許願「回台先放閃女友」，為此他也大方回答：「沒問題！」

▲王齊麟被網友許願回台先放閃女友陳詩媛。（圖／翻攝自Threads／chilinwang）