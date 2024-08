▲ J Hall樂團及金曲歌王羅文裕打頭陣演出。(圖/客家電視台提供)



記者翁子涵/台北報導

「客家製譟-這場演出我All In」系列演唱會,首場由平均年齡不到11歲的J Hall樂團及金曲歌王羅文裕打頭陣,還邀請到金曲歌王荒山亮、人氣歌手陳零九,以及曾奪下金曲特別貢獻獎的台灣鼓王黃瑞豐助陣,全場2000個位置座無虛席,演出橋段有歡笑有淚水,另外J HALL樂團還特別準備秘密橋段,要來感謝一路支持他們的粉絲和家人,甚至還一度讓爸爸當場淚灑舞台。

▲ J Hall樂團及金曲歌王羅文裕合作掀起高潮。(圖/客家電視台提供)



J HALL在演唱會上還與製作團隊共同企劃許多驚喜橋段,包括錄製了一首「秘密歌曲」,要來送給團員子濬的爸爸林少緯,因為前幾年子濬的阿嬤,也就是林少緯的媽媽過世,於是特別準備了這首從來沒發表過的歌曲,並為此特別寫詞,其中「I need you 希望你能陪在身邊,I love you 爸媽是偉大的名字」這兩句歌詞,更是唱出對於家人的思念,而這首歌也帶出全場的最高潮,不只台上演出者全都落淚,台下觀眾也忍不住淚崩。

而羅文裕也特別提到和陳威全的往事,當年兩人為了在歌壇闖出一片天,不只是相依為命,更用「難兄難弟」來形容,由於剛入行不只沒名沒錢,兩人還沒地方住,而且羅文裕也曾因為投資失利而負債,好在當時教會收留了他們,讓他們可以有個容身之所,繼續創作音樂,回想當時兩人還一起慶賀人生中賣出的第一首歌曲,而兩人的好感情,也越來越深刻,所以特別在演唱會上也唱了詩歌〈安靜〉,讓全場觀眾內心跟著暖了起來。