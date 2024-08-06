▲ J Hall樂團及金曲歌王羅文裕打頭陣演出。（圖／客家電視台提供）



記者翁子涵／台北報導

「客家製譟-這場演出我All In」系列演唱會，首場由平均年齡不到11歲的J Hall樂團及金曲歌王羅文裕打頭陣，還邀請到金曲歌王荒山亮、人氣歌手陳零九，以及曾奪下金曲特別貢獻獎的台灣鼓王黃瑞豐助陣，全場2000個位置座無虛席，演出橋段有歡笑有淚水，另外J HALL樂團還特別準備秘密橋段，要來感謝一路支持他們的粉絲和家人，甚至還一度讓爸爸當場淚灑舞台。

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▲ J Hall樂團及金曲歌王羅文裕合作掀起高潮。（圖／客家電視台提供）



J HALL在演唱會上還與製作團隊共同企劃許多驚喜橋段，包括錄製了一首「秘密歌曲」，要來送給團員子濬的爸爸林少緯，因為前幾年子濬的阿嬤，也就是林少緯的媽媽過世，於是特別準備了這首從來沒發表過的歌曲，並為此特別寫詞，其中「I need you 希望你能陪在身邊，I love you 爸媽是偉大的名字」這兩句歌詞，更是唱出對於家人的思念，而這首歌也帶出全場的最高潮，不只台上演出者全都落淚，台下觀眾也忍不住淚崩。

而羅文裕也特別提到和陳威全的往事，當年兩人為了在歌壇闖出一片天，不只是相依為命，更用「難兄難弟」來形容，由於剛入行不只沒名沒錢，兩人還沒地方住，而且羅文裕也曾因為投資失利而負債，好在當時教會收留了他們，讓他們可以有個容身之所，繼續創作音樂，回想當時兩人還一起慶賀人生中賣出的第一首歌曲，而兩人的好感情，也越來越深刻，所以特別在演唱會上也唱了詩歌〈安靜〉，讓全場觀眾內心跟著暖了起來。

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