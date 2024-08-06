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aespa演唱會Winter「愛心瀏海」封神！首談AI翻唱現象一句話網熱議

文／妞新聞

從〈Supernova〉到〈Hot Mess〉，SM娛樂旗下人氣女團aespa的新歌全球洗版ing！第二次世界巡迴演唱會《SYNK : Parallel Line》也自6月29日開跑，經新加坡、日本、香港後，即將在8月9日、10日、11日來台開唱，你各位MY（粉絲名）準備好了嗎？（應援先練起來）。

演唱會新造型「愛心瀏海」？

超萌模樣受封：人間水蜜桃

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▲Winter演唱會造型留愛心瀏海。（圖／IG@idolissue）

Karina、Winter、Giselle、Ningning四女神近日巡迴到日本地區，回歸期間一直以金色短髮亮相的成員Winter，居然在福岡場默默換造型了？可以看到她戴著貝蕾帽出場，額前瀏海變成了「愛心形狀」，難以駕馭的卡通式造型，Winter不只完美消化，還可愛指數爆表，一組飯拍立刻封神SNS上狂洗版，網友大讚根本是：「人間水蜜桃」。

▲Winter。（圖／naver

除此之外，許多粉絲認為Winter跟南韓玩偶角色「Heartsping（하츄핑）」撞臉，圓圓大眼、櫻桃小嘴加上甜美萌系長相，整體給人粉粉嫩嫩氛圍的她，其實早就被說神似這個角色，甚至在今年7月還成功「雙胞胎破次元壁大合體」，受邀演唱電影《Heartsping : Teenieping of Love》的OST，綁著雙馬尾的同框畫面引爆熱烈討論。

Winter首談AI翻唱現象

直播呼：這個不好

▲Winter首談AI翻唱現象。（截圖自Youtube／마이하고픈）

隨著AI科技技術蓬勃發展，不只人臉可以複製，生成歌手、聲優的聲音進行編輯重置的「AI翻唱」，在演藝圈掀起不少反對聲浪，關乎製作權、創作者權利的議題，引發世界各地的創作者的關心，最近連Winter都有感而發。

Winter在結束忙碌的行程後，不忘抽空與粉絲交流，簡單綁起頭髮、淡妝戴著眼鏡入鏡，開直播暢聊長達將近2小時，其中針對現在的AI亂象，Winter這段話意外登上熱門討論啦！她皺眉表示：「啊～像是用AI這種（COVER）不太妥當吧？」還持續強調好幾次『真的不好』，接著說明：「那種AI是不好的東西，用我的聲音製作AI不如我親自唱給你們聽」，說完真的馬上獻唱，一席話在網路上發酵。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

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Niusnews妞新聞, Winter, aespa, 瀏海

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