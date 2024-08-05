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最新漫改台劇卡司公開！李李仁演流浪漢「神秘面具人是戲劇女神」

記者黃庠棻／台北報導

改編自LINE WEBTOON台灣知名作家Pony的同名短篇漫畫的《黑盒子》原創影集，今（5）日釋出最新單元《黑白盒子》卡司，邀請「金鐘影帝」李李仁與「戲劇女神」莫允雯領銜主演，《黑白盒子》是從前導電影短片《黑盒子》故事延伸，此單元將會詳細揭開帶著「黑盒子」穿越萬年的面具人真面目以及背後故事。

▲《黑白盒子》。（圖／LINE台灣提供）

▲《黑白盒子》卡司公開。（圖／LINE台灣提供）

曾在高雄電影節播映的電影短片《黑盒子》，由「金鐘影帝」李李仁以流浪漢的造型主演，講述男主角江啟漢在歷經生命起落，某天收到神秘面具人提供的黑盒子誘惑下，做出許多瘋狂、脫軌的舉動，而電影短片中的神秘面具人究竟是誰，令許多粉絲們紛紛期待完整的劇情公開。

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導演李昭樺與製作團隊耗時超過一年的時間，深度剖析各個角色的人格特質、設定故事情節，最終決定將原著兩大篇章《黑盒子》與《白盒子》串聯並改編為《黑白盒子》單元。選角方面，導演李昭樺表示「面具人擁有永恆的生命，在劇中橫跨萬年、旅居多國，看盡了人性的陰暗面，外表需同時具備東、西方人的特殊氣質，並擁有成熟的內在，莫允雯正是最佳人選！」

▲《黑白盒子》。（圖／LINE台灣提供）

▲《黑白盒子》卡司公開。（圖／LINE台灣提供）

在《黑白盒子》單元中，面具人擁有永恆的生命，經歷了遠古時期的蠻荒叢林、中世紀的英國劇場，以及50年代的日本箱根，每個時間點莫允雯的出現，都有極大不同的造型與演出；為揣摩各時代不同角色的心境與體態，莫允雯接受一連串肢體動作與語言訓練，讓自己於演出時能立即融入該角色，也在此單元中過足戲癮。

莫允雯在劇中扮演許多過往未曾挑戰過的角色，其中最特別的是飾演母親，首次扮演媽媽的她與台英混血的葇菈一同演出，兩人對戲時互動相當親密自然，莫允雯分享「感覺葇菈就像自己的女兒一樣，內心的母性完全激發出來，劇情有一段是女兒因生病渾身煎熬，自己在旁只能著急卻無能為力，這種母女親情的牽絆，當下我真的感受到撕心裂肺的痛苦，即便導演喊卡後，情緒也久久不能平靜。」

▲《黑白盒子》。（圖／LINE台灣提供）

▲莫允雯首次挑戰飾演母親。（圖／LINE台灣提供）

《黑盒子》製作團隊以象徵時間的「黑盒子」作為核心概念，貫穿影集四大單元，各單元主角收到黑盒子後，可以決定是否售出自己剩下的生命，換取停在生命最美好的一天。

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黑白盒子, 莫允雯, 李李仁

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