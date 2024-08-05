《我的意外室友》結局噴淚！楊麗音失智失聯　姚淳耀、嚴正嵐急壞

記者黃庠棻／台北報導

最新台語輕喜劇《我的意外室友》迎來大結局雖受到奧運賽事影響歷經幾次調整，但仍未減粉絲們對戲劇熱情，在35歲至54歲女性、 45歲至54歲觀看群眾收視皆達到0.60，其中瞬間收視最高點達到1.11，在4歲以上全體觀看人次更高達31.3萬。

▲《我的意外室友》完美收官。（圖／華視、公視台語台）

在最終回劇情中，阿春姨（楊麗音飾）因失智症病情惡化，開始忘記自己生活中的瑣事，讓有成（姚淳耀飾）、清怡（嚴正嵐飾）及熊賀住眾人擔心不已。一天下午出門許久未歸，又因未帶手機失聯的橋段，更讓大家差點嚇到心臟病發，好在最後人平安自行返家虛驚一場。

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▲楊麗音在劇中罹患失智。（圖／華視、公視台語台）

談到如何去詮釋戲中角色「失智」的症狀，楊麗音語重心長地說，自己其實已經為失智的角色已經準備很多年，十幾年前母親就有出現輕微症狀，曾因為搭公車下錯站慌張突然認不得路，緊急打電話給自己求救才化解危機。楊麗音說母親當下的不安、著急與恐懼，都成為了自己演出時的參考依據，也表示「覺得從那一年開始，媽媽就已經幫我把演出阿春姨的功課準備完了」。

▲楊麗音在劇中罹患失智。（圖／華視、公視台語台）

得知阿春姨生病的消息後，為了不讓她獨自孤單面對病魔，有成、清怡及熊賀住的大家紛紛使出渾身解數，想盡辦法希望說服阿春姨繼續留下，不只私下偷偷策畫了一場屬於阿春姨的攝影展驚喜，有成與清怡更於家中使出溫情攻勢，超感人的畫面令觀眾不禁看了眼眶失守，直呼「他們三人真的是最棒的室友組合！」

▲楊麗音在劇中罹患失智。（圖／華視、公視台語台）

楊麗音談到「青銀共居」認為非常不錯，現在網路世代中，其實很多東西對老年人來說不太友善，因此會需要年輕人從旁協助解決問題。例如自己在網路上看到不懂的東西時就會向兒子詢問，兒子一秒就可以辨識出來哪些可能是病毒詐騙，對自己這種不懂網路的人來說真的很厲害。而自己身為長輩則可以分享人生經驗，去幫助年輕人們在人生路途上少走一些彎路。「長者有著對社會的認識，但年輕人也有屬於他們的單純。」楊麗音說，彼此能互惠互助住在一起真的是很好的一件事情。

▲《我的意外室友》完美收官。（圖／華視、公視台語台）