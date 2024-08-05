ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王心恬自曝體重飆破60公斤　感情世界僅「5字回應」！

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲王心恬自曝體重飆破60公斤 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

因曬王齊麟合照，為台灣男雙金牌打氣文遭誤會歪樓的王心恬，可以說是多才多藝，近年從模特兒拹鋼當主持人、還開創香氛品牌當老闆娘，同時還是凱渥的創意總監。事業經營得有聲有色，雖然感情世界仍讓人霧裡看花，僅用5個字回應。但面對年齡焦慮？她不諱言「真的覺得老了、代謝變差，量體重竟然有60公斤！」

▲▼ 。（圖／翻攝IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王心恬曬王齊麟合照，為台灣男雙金牌打氣文，遭誤會歪樓誤以為是女友 。（圖／翻攝王心恬IG）

「體重飆破60公斤」這一切的源頭還得回朔到年初，王心恬飛到挪威體驗極圈生活，IG上一段挑戰在只有1度的氣溫下，穿著比基尼體驗跳冰水體驗外，她表示自己都是處於包緊緊的狀態，因此體態管理不小心失守。發現自己變胖的契機，因一次與同門模特兒姐妹花花（本名：張家雲）一起去日本「雫石」滑雪，在飯店泡溫泉的時候，「當時就看到旁邊有體重器就站上去，我雖然很高，但我從來沒有體重飆破60公斤！我就嚇到了，所以就開始減肥。」

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲王心恬近日到朋友新開幕的嬋柔運動教室體驗，直接大方秀出纖細的螞蟻腰。（圖／記者王威智攝）

不過王心恬同時也發現身體已經大不如前，「我以前兩天不吃就瘦了，我已經算是滿常運動的人，真的老了！代謝下降真的不好瘦！」後來她決定採取較極端的方式，一天喝超過4000cc的水，一餐只吃一口，並搭配運動才好不容易瘦了7公斤。近日到朋友新開幕的嬋柔運動教室體驗，直接大方秀出纖細的螞蟻腰。

俗話說女為己悅者容，不免俗被問及感情世界，王心恬僅簡單說「跟之前一樣」，一笑帶過這個話題。回顧這位現任台灣第一名模，今年已至三十有九的年紀，2018年被週刊直擊姚元浩開著露營車溫馨接送王心恬，甚至在社群也能發現兩人生活的蛛絲馬跡。最近一次被媒體拍到是在2023年KID的婚禮停車場，不過這段感情掐指一算已經6年，但雙方打死不認，也讓外界霧裡看花。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲俗話說女為己悅者容，不免俗被問及感情世界，王心恬僅簡單說「跟之前一樣」 。（圖／記者王威智攝）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

推薦閱讀

李洋比賽為何一直講話？高中球隊師母「揭密原因」：他從以前就這樣

李洋比賽為何一直講話？高中球隊師母「揭密原因」：他從以前就這樣

鳳梨公開29頁盜刷明細！　見「開房間、狂搭小黃紀錄」嚇到

鳳梨公開29頁盜刷明細！　見「開房間、狂搭小黃紀錄」嚇到

王齊麟3度表態結婚！告白陳詩媛「妳願意嗎？」奪金拋1暗示好事近

王齊麟3度表態結婚！告白陳詩媛「妳願意嗎？」奪金拋1暗示好事近

不倫阿翔過5年「你欠我一個道歉」！謝忻氣他龜縮：有千百種方式聯絡我

不倫阿翔過5年「你欠我一個道歉」！謝忻氣他龜縮：有千百種方式聯絡我

薔薔父母雙外遇「偽造出生證明」！　有三個媽驚人身世曝光

薔薔父母雙外遇「偽造出生證明」！　有三個媽驚人身世曝光

王齊麟奧運奪金牌要求婚？陳詩媛羞回5字　「他曖昧1回應」網嗨翻了

王齊麟奧運奪金牌要求婚？陳詩媛羞回5字　「他曖昧1回應」網嗨翻了

唐綺陽運勢／水逆來了！水瓶「恐有三角戀」雙子桃花旺到讓另一半擔心

唐綺陽運勢／水逆來了！水瓶「恐有三角戀」雙子桃花旺到讓另一半擔心

麟洋配金牌頒獎人撞臉《食神》好姨！網認出「亮晶晶女士」來頭超大

麟洋配金牌頒獎人撞臉《食神》好姨！網認出「亮晶晶女士」來頭超大

麟洋配今晚搶金對手太帥！　「高顏值零死角」球場照被挖

麟洋配今晚搶金對手太帥！　「高顏值零死角」球場照被挖

王齊麟賽前「贏球承諾」羞爆！　開高衩泳裝給暗示…做完秒遮臉

王齊麟賽前「贏球承諾」羞爆！　開高衩泳裝給暗示…做完秒遮臉

日男超想追AV女優！她揭「AV女優私下3種真面目」：男人承受不住

日男超想追AV女優！她揭「AV女優私下3種真面目」：男人承受不住

麟洋配摘金！王齊麟好友六月「沒看比賽」原因曝　向選手道歉了

麟洋配摘金！王齊麟好友六月「沒看比賽」原因曝　向選手道歉了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

李洋比賽為何一直講話？高中球隊師母「揭密原因」：他從以前就這樣

鳳梨公開29頁盜刷明細！　見「開房間、狂搭小黃紀錄」嚇到

王齊麟3度表態結婚！告白陳詩媛「妳願意嗎？」奪金拋1暗示好事近

不倫阿翔過5年「你欠我一個道歉」！謝忻氣他龜縮：有千百種方式聯絡我

薔薔父母雙外遇「偽造出生證明」！　有三個媽驚人身世曝光

王齊麟奧運奪金牌要求婚？陳詩媛羞回5字　「他曖昧1回應」網嗨翻了

唐綺陽運勢／水逆來了！水瓶「恐有三角戀」雙子桃花旺到讓另一半擔心

麟洋配金牌頒獎人撞臉《食神》好姨！網認出「亮晶晶女士」來頭超大

麟洋配今晚搶金對手太帥！　「高顏值零死角」球場照被挖

王齊麟賽前「贏球承諾」羞爆！　開高衩泳裝給暗示…做完秒遮臉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王心恬, 台灣名模, 減肥, 感情, 多才多藝

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Lisa大解放「布料超少」僅遮上圍　中路全空！身材不科學
  2. 胡文英鬼月辣曬「臉畫符咒」床照！　羞喊：改天上山穿這樣
  3. 王心恬自曝體重飆破60公斤　感情世界僅「5字回應」！
  4. 送2歲女上幼稚園「隔20分鐘收老師傳LINE」　劉亮佐心情複雜：快哭了
  5. 《異形》睽違7年回歸！意外喚醒外星生物「頂級掠食者」
  6. 陳謙文痛失500萬沒在怕！　全為這件事：錢再賺就有了
  7. 小小瑜運彩押「麟洋奪金」中了！　狂喜尖叫：謝謝裁判的慧眼too high
  8. Joeman跨領域！擺脫大麻風波「主持靈異選秀節目」　錄到一半嚇到受驚
  9. 麟洋配「1特徵」完全是大賽型選手！國師點名林郁婷：下個看妳的了
  10. 成軍22年！泰國國民天團COCKTAIL首度來台開唱嗨翻

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366