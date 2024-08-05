王心恬自曝體重飆破60公斤　感情世界僅「5字回應」！

▲王心恬自曝體重飆破60公斤 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

因曬王齊麟合照，為台灣男雙金牌打氣文遭誤會歪樓的王心恬，可以說是多才多藝，近年從模特兒拹鋼當主持人、還開創香氛品牌當老闆娘，同時還是凱渥的創意總監。事業經營得有聲有色，雖然感情世界仍讓人霧裡看花，僅用5個字回應。但面對年齡焦慮？她不諱言「真的覺得老了、代謝變差，量體重竟然有60公斤！」

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▲王心恬曬王齊麟合照，為台灣男雙金牌打氣文，遭誤會歪樓誤以為是女友 。（圖／翻攝王心恬IG）

「體重飆破60公斤」這一切的源頭還得回朔到年初，王心恬飛到挪威體驗極圈生活，IG上一段挑戰在只有1度的氣溫下，穿著比基尼體驗跳冰水體驗外，她表示自己都是處於包緊緊的狀態，因此體態管理不小心失守。發現自己變胖的契機，因一次與同門模特兒姐妹花花（本名：張家雲）一起去日本「雫石」滑雪，在飯店泡溫泉的時候，「當時就看到旁邊有體重器就站上去，我雖然很高，但我從來沒有體重飆破60公斤！我就嚇到了，所以就開始減肥。」

▲王心恬近日到朋友新開幕的嬋柔運動教室體驗，直接大方秀出纖細的螞蟻腰。（圖／記者王威智攝）

不過王心恬同時也發現身體已經大不如前，「我以前兩天不吃就瘦了，我已經算是滿常運動的人，真的老了！代謝下降真的不好瘦！」後來她決定採取較極端的方式，一天喝超過4000cc的水，一餐只吃一口，並搭配運動才好不容易瘦了7公斤。近日到朋友新開幕的嬋柔運動教室體驗，直接大方秀出纖細的螞蟻腰。

俗話說女為己悅者容，不免俗被問及感情世界，王心恬僅簡單說「跟之前一樣」，一笑帶過這個話題。回顧這位現任台灣第一名模，今年已至三十有九的年紀，2018年被週刊直擊姚元浩開著露營車溫馨接送王心恬，甚至在社群也能發現兩人生活的蛛絲馬跡。最近一次被媒體拍到是在2023年KID的婚禮停車場，不過這段感情掐指一算已經6年，但雙方打死不認，也讓外界霧裡看花。

▲俗話說女為己悅者容，不免俗被問及感情世界，王心恬僅簡單說「跟之前一樣」 。（圖／記者王威智攝）