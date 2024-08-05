陳芳語穿超辣「男友說可以嗎」！飆粗口：奇怪，台灣這麼自由還會被問

記者潘慧中／綜合報導

陳芳語（Kimberley）不只歌藝精湛，也不吝展露好身材，卻因此被問「穿這樣妳男友說可以嗎」，讓她4日忍不住在社群網站笑飆粗口：「哈哈哈哈哈哈哈gan好好笑。」

▲陳芳語的火辣穿搭常被問「妳男友說可以嗎」。（圖／翻攝自Threads／lekimberleyy）



陳芳語在Threads表示，台灣的風氣明明非常自由且先進，但每當她火辣現身活動時，還是會被問男友是否會介意，「而且幾乎每次演出都會聽到。」

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▲▼陳芳語不吝展露好身材。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



陳芳語坦言越想越奇怪，「你真的覺得我這個人每次出門打扮會站在那邊問我男友期待他喜不喜歡同不同意？」說到這裡，她忍不住無奈大笑。

▲陳芳語的穿搭不受限於男友想法。（圖／翻攝自Instagram／drummerevanchen12629）



看到有粉絲留言「我們就要穿很辣怎麼了嗎」，陳芳語附上兩個大哭的表情符號無奈地說，「下次請他們穿穿看。」發現知名Podcast《百靈果News》的主持人凱莉說，懷孕期間常被說「妳這麼愛到處亂跑妳老公不管妳嗎」的時候，陳芳語哭笑不得地說：「住海邊的人只有多。」

▲陳芳語在留言區回應。（圖／翻攝自Threads／lekimberleyy）