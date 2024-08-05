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林郁婷贏了首度闖4強戰保銅！ 她批JK羅琳大驚小怪：沒見過帥T？

記者陳芊秀／綜合報導

台灣「拳擊女王」林郁婷在面臨性別爭議風波下，於4日在巴黎奧運拳擊女子57公斤級8強戰中，成功擊敗保加利亞選手卡梅諾娃，更是生涯首度在奧運賽事中晉級四強，至少確保了一面銅牌的榮譽。她的性別爭議掀起國際關注，而網紅丹妮婊姐發聲支持更高呼：「林帥加油啊！」

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

▲林郁婷巴黎奧運8強獲勝闖入4強戰。（圖／中華奧會提供）

丹妮婊姐發文，首先提及英國作家JK羅琳對林郁婷的性別質疑，認為這讓林郁婷陷入了不必要的爭議之中。她以幽默的口吻質問：「難道英國沒有產帥T嗎？羅琳是沒見過帥T？竟然被林郁婷帥到變成佩妮阿姨，動不動大驚小怪（但我不知道她是不是女同！是她外表就是帥氣的女性）。」

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對於JK羅琳的質疑，丹妮婊姐表示不解，直言道：「JK到底要質疑什麼啦！林帥加油啊！」展現她對林郁婷的全力支持，最後再喊話「還是希望JK小姐能知道帥T是純正女性好嗎？」

▲▼丹妮婊姐喊話JK羅琳「還是希望JK小姐能知道帥T是純正女性好嗎？」（圖／翻攝自臉書）

▲丹妮婊姐喊話JK羅琳「還是希望JK小姐能知道帥T是純正女性好嗎？」（圖／翻攝自臉書）

貼文迴響熱烈，網友輪番回應「JK羅琳的想像力留在書裡就好，不需要帶入到現實」、「她肯定不知道日本寶塚劇團的厲害」、「羅琳阿姨需要多一點性別知識」、「佩妮阿姨真的神比喻」、「必須認同上面所有話」。

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林郁婷, 丹尼婊姐, JK羅琳

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