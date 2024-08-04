藍寶石大歌廳太狂！　《一剪梅》前奏一下「費玉清來了」掀暴動

▲林俊逸大展模仿功力。（圖／高雄流行音樂中心提供）



記者翁子涵／台北報導

以「金曲綜藝之夜」為主題的《2024 高流X真愛秀・藍寶石大歌廳》昨（3日）起一連2天於高流熱鬧登場，演出卡司包含林俊逸、金曲歌后曹雅雯、「明日之星」唱將蔡佳麟、以及台語歌壇最強CP杜忻恬+李子森，好歌連飆讓歌迷聽到耳朵懷孕，壓軸登場的秀場歌王歌后洪榮宏、李翊君更分別使出「殺手鐧」經典組曲讓台下安可聲連連。

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▲▼ 曹雅雯、杜忻恬、李子森輪番上陣狂飆經典曲目。（圖／高雄流行音樂中心提供）



第二天一開場就上演「模王爭霸賽」，率先出場的林俊逸一登場就以劉文正經典歌曲《太陽一樣》征服全場，在演藝圈模仿界「頂港有名」的他，這次為了給長輩歌迷驚喜自然有備而來，把他擅長費玉清的輸出功力發揮到極致，不僅模仿費玉清演唱《一剪梅》，還加碼模仿陳小雲及比莉兩位天后，靠著傳神模仿技讓全場笑翻，也讓在旁同樣擅長模仿的邵大倫不甘示弱加入戰局上台PK，兩大「模王」爭霸相互較勁，讓人拍案叫絕。

台語歌唱界「雙生雙旦」唱將曹雅雯、蔡佳麟、李子森、杜忻恬，共組一日限定組合「藍寶石美聲四人幫」，接力獻唱經典歌《懷念的播音員》、《花若離枝》、《為你我受冷風吹》、《思念的歌》讓台下歌迷跟著引吭高歌，宛若在現場開起大型KTV般熱鬧非凡，歌藝精湛的蔡佳麟更以19首歌的情歌串燒掀起全場共鳴。

其中近期受長輩歌迷喜愛的「森恬CP」李子森、杜忻恬，也攜手合唱耳熟能詳的《酒矸通賣無》及《繁華都是夢》掀起台下大合唱， 蔡佳麟則與賴慧如合唱《男人情女人心》，而曹雅雯與歐漢聲則首次合作歌后江蕙與阿杜的經典情歌《夢中的情話》；只見歐漢聲不改幽默本色戴起氧氣面罩模仿阿杜唱腔，逗笑全場，2人更加碼唱了《傷心酒店》，有趣的是，曹雅雯、蔡佳麟、杜忻恬及主持人賴慧如皆是昔日歌唱比賽《明日之星》戰友，一字排開的畫面宛若開起同樂會，讓現場歌迷嗨翻。

