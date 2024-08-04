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女友得腦癌！清大生14萬獎金全捐出「背後故事感人」　Sandra當場噴淚

記者孟育民／台北報導

出道40年的「綜藝天王」胡瓜與網紅Sandra搭檔，主持益智節目《拜託ATM》，日前一位清大學生江庭熠前來挑戰，最後因為寫錯字，14萬獎金只能拿到13萬元，沒想到他卻將金全數捐給腦癌基金會，原來是他女友先前因為腦癌所苦，他希望可以拿這筆錢造福更多人，女友在旁則哽咽道謝，突然一段感人的故事，讓Sandra當場落淚，胡瓜更自掏腰包墊1萬塊，將14萬全部給他們，「這算小錢但意義重大。」

▲▼清大學生江庭熠將獎金全部捐出，背後故事感動Sandra。（圖／翻攝自YouTube／拜託ATM）

▲▼清大學生江庭熠將獎金全部捐出，背後故事感動Sandra。（圖／翻攝自YouTube／拜託ATM）

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▲▼清大學生江庭熠將獎金全部捐出，背後故事感動Sandra。（圖／翻攝自YouTube／拜託ATM）

江庭熠奪得獎金，這筆錢沒有用在自己身上，而是希望可以救助人，將所有錢直接捐給腦癌相關單位，讓在場來賓全部哭成一團，江庭熠坦言其實女友之前飽受腦癌所苦，讓他下定決心做出貢獻，「她很幸運是良性的腫瘤，看著病床上的她我很心疼。」

他當場喊話女友：「就算妳術後已經成功康復了，但我知道妳一直飽受不舒服所苦，那我很感謝上天給我這樣的機會，所以我將把這13萬全數捐出去，造福更多腦腫瘤以及腦癌的患者，希望他們可以不要受那麼多的苦。」Sandra聽完一席話忍不住落淚，「好感人，真的很棒！」

▲▼清大學生江庭熠將獎金全部捐出，背後故事感動Sandra。（圖／翻攝自YouTube／拜託ATM）

▲江庭熠不希望腦癌患者受那麼多苦。（圖／翻攝自YouTube／拜託ATM）

沒想到其實江庭熠女友也是參賽者之一，連製作單位都不知情，她哽咽謝謝男友的舉動，「我聽到的時候也很驚訝，我沒想過他說有一些想法，他沒有跟我說，可是沒想過他是因為這個捐出去，最後謝謝這個節目讓我們有這個機會分享這件事，還有謝謝庭熠，我真的沒想過他會這樣。」最後兩人感性抱在一起，現場氣氛動容。

▲▼清大學生江庭熠將獎金全部捐出，背後故事感動Sandra。（圖／翻攝自YouTube／拜託ATM）

▲▼江庭熠女友哽咽道謝，最後兩人抱在一起。（圖／翻攝自YouTube／拜託ATM）

▲▼清大學生江庭熠將獎金全部捐出，背後故事感動Sandra。（圖／翻攝自YouTube／拜託ATM）

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胡瓜, 拜託ATM, Sandra, 腦癌, 江庭熠, 網紅

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