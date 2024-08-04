樂天女神壯壯「藏2周分享好消息」！跳到乾嘔…低調動手術：終於熬過

記者潘慧中／綜合報導

壯壯（沈立心）是樂天桃猿啦啦隊團長，日前證實加盟南韓職業足球隊「水原足球俱樂部」，成為首位台灣啦啦隊外援成員。工作忙碌之餘，她3日在社群網站宣布藏了兩個禮拜的好消息，「我凍卵手術療程成功做完啦！」

▲壯壯低調做凍卵手術。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）



壯壯在Instagram限時動態透露，所有健康的卵子通通被保存了起來，「終於熬過這兩個星期最辛苦的日子了！」由於壓力太大，她一直不敢跟閨蜜訴說，「怕太多的擔心我的神經會更緊繃。」

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▲壯壯正在休養身體。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）



在整個過程中，壯壯坦言她不算合格的病人，原因是直到動手術前，她依然每天都把自己當女強人，堅持做完所有工作，「還有一次跳到乾嘔快昏倒」，幸好一切都撐過來了，「我覺得還可以奮鬥10年！不用擔心啦～。」

▲▼壯壯是樂天桃猿啦啦隊團長，日前更證實加盟南韓職業足球隊「水原足球俱樂部」。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）

由於療程讓壯壯太緊張的關係，她完全不敢多說話，也不敢胡思亂想，「導致從頭到尾只有一張照片。」照片中，可以看到她氣色不錯，換上粉色手術服，目前就只要乖乖休息即可，「等休養好壯壯就恢復成一條壯龍啦！」