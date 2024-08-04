郭彥均投資虛擬貨幣「遭詐騙7位數」！對方手法曝光　同受害者崩潰輕生

記者孟育民／台北報導

八大綜合台《WTO姐妹會》節目討論被詐騙的經驗，主持人郭彥均提及曾在虛擬貨幣盛行時，慘遭詐騙的慘痛經歷！郭彥均受一起長大的同學邀約投資，由於對方是老實人，加上「每年可以拿回20%」的誘因，讓郭彥均失去戒心跟著投資；「我記得當時是11月開始投資，第一個月拿回50萬，第二個月又拿回60萬，我就再投，但經過一個過年後，就沒有了，就接不到電話了。」郭彥均甚至透露當時群組裡還有人跳樓自殺，而自己最後損失金額，他預估大概是新北市房子的頭期款金額，至今回想起來，還是令他相當後悔。

▲郭彥均曝慘遭詐騙的慘痛經歷。（圖／八大提供）



郭彥均遭騙財，來賓陳天仁則揭露自己曾遭到情感欺騙，險些成為第三者。她說，當時在新加坡工作場合認識一位男生，對方展開為期一個月的追求後，陳天仁也決定交往，「想不到才過一個禮拜，對方竟然跟我說，他其實有未婚妻了。」讓她相當震驚，直呼：「還好他有告訴我，不然我就成了人家婚姻裡的小三。」

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▲陳天仁差點變成小三。（圖／八大提供）



《WTO姐妹會》以「詐騙」為題，邀請現場新住民與來賓分享自身經驗，在提到哪個國家騙子最多時，來自新加坡的兆群、荷蘭新住民Stella竟異口同聲表示，「台灣人愛詐騙」，兆群舉例：「台灣人都會說下次約，下次一起幹嘛，但永遠都不會有下次，但我就會聽進去，有時候會傳訊息問對方，我們要出去了嗎？結果就會被已讀不回。」一番話讓現場台灣人忍不住笑，莎莎不好意思說：「像我每次都說，我下次到墾丁找Stella，但我真的沒找過。」

▲來自新加坡的兆群表示「台灣人愛詐騙」。（圖／八大提供）



相反的，來自泰國的惠穎則表示，台灣人單純、善良個性相對好騙，遇到一位小吃店老闆問她是怎麼嫁來台灣？當下她開玩笑回應：「因為我老公跟我說，他們家有冷氣、有早餐，我就嫁給他了。」沒料到玩笑話被當真，老闆娘還要她介紹對象給兒子，表示「我們家有包三餐，還可以吃到飽！」

▲來自泰國的惠穎則表示台灣人單純、善良個性相對好騙。（圖／八大提供）

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