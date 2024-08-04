江祖平開衩噴發女人味！華千涵偷看狂讚「仙氣又高挑」

記者許逸群／台北報導

台劇《願望》中江祖平與華千涵飾演一對傲嬌母女，兩人劇中一起使壞，除了一搭一唱刁難其他人之外，服裝造型也讓網友直呼兩人也太有默契！華千涵笑說自己不能跟江祖平比，因為兩人驕縱風格，媽媽江祖平是屬於高級貴婦型的驕縱，而她自己則屬於公主型。

▲▼台劇《願望》中江祖平與華千涵飾演一對傲嬌母女 。（圖／三立提供）

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江祖平與華千涵無論在劇中及私下都相處愉快，華千涵最欣賞江祖平的演技是：「她講話也不大聲，也不是很快，但是就是讓人家很害怕，然後我就是那種比較沉不住氣又情緒化的人，就是被寵壞，覺得自己就是公主，覺得自己最漂亮這樣子！」

▲江祖平劇中氣勢相當強 。（圖／三立提供）

每次拍戲時，華千涵都會去注意江祖平的演技，哪一些地方應該要慢一點，哪些講話節奏要調整一下。她透露，別看江祖平平時都被大家稱呼「祖平哥」，但在戲中可是充滿女人味，「仙氣又高挑」，而且穿的衣服有時都會開衩，她都會忍不住在旁邊欣賞。

有趣的是，這對「母女」很有默契，幾次出場江祖平和華千涵不約而同服裝幾乎是同色調及類似款式，都是到攝影棚才相互發現，連江祖平都笑說也太有默契了，別看華千涵都嬌嬌的，但她覺得她和江祖平的個性都很MAN，江祖平笑說自己在劇中的霸氣像馴獸師，「全家都要被我訓練。」