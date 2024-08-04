歐陽娜娜新劇「收視慘扑」！陸網揪關鍵：女主非常勸退…名導翻車

記者陳芊秀／綜合報導

女星歐陽娜娜主演的奇幻陸劇《冰雪謠》於7月29日開播，雖然搶佔暑期檔時段，但是碰上奧運賽事轉播，網播收視被形容「血扑」，陸網評論「女主角勸退」。

▲歐陽娜娜搭檔高偉光主演的奇幻愛情劇《冰雪謠》收視慘扑。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜除了活躍樂壇、綜藝節目，也不斷接演戲劇。她最新播出作品《冰雪謠》，改編自作家尼羅的小說《如月》，搭檔飾演「東華帝君」爆紅的高偉光，戲於2021年拍畢，等待3年終於播出。她在戲裡飾演盲人少女「米嵐」，並且是原聲配音，故事描述少女與名流吸血鬼之間的愛情。

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▲歐陽娜娜、高偉光2021年開拍新劇，當時劇名稱《如月》。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜戲裡是演盲人少女，挑戰原聲配音。（圖／翻攝自微博）

陸劇開播後收視熱度、口碑迴響，時常影響觀眾是否進場追劇。《冰雪謠》播出後收視遠不及《唐朝詭事錄之西行》、《少年白馬醉春風》，被指「扑劇」。部分網友認為「感覺歐陽娜娜比較勸退路人」、「女主（角）太勸退了，但凡換個女主就看了」、「說實話女主有些勸退，每次看到歐陽娜娜演戲總是沒有代入感」。

▲《冰雪謠》開播評價不佳，網友評論提及「女主非常勸退」、「難有代入感」。（圖／翻攝自微博）

《冰雪謠》開拍時頗受看好，導演李木戈執導《東宮》、《司藤》大獲好評，去年（2023）執導楊洋消防愛情劇《我的人間煙火》，除了影像唯美，尤其擅長奇幻劇情，加上吸血鬼題材在大陸相當罕見，高偉光搭檔歐陽娜娜的組合也受到期待。然而劇集等待3年後播出，碰上奧運轉播，雖然有忠實劇粉給支持，戲劇熱度仍大受影響，名導如今也被形容作品翻車。

▲《冰雪謠》收視被稱扑劇。（圖／翻攝自微博）