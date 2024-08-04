MIRROR舞者重癱「肌肉零反應」2年現奇蹟！　1態度跨越不可能

記者陳芊秀／綜合報導

香港舞者阿MO（李啟言）因2022年7月28日在男團MIRROR演唱會重傷，造成頸椎爆裂癱瘓，演唱會意外日前屆滿兩年。他被視為「高折癱」患者，現在接受最新治療方法，不僅手腳能夠輕微擺動，原本零反應的肌肉也有了進展。

▲阿MO（李啟言）重度癱瘓2年，肌肉開始有反應。（圖／翻攝自IG）

據牧師爸爸李盛林第106封代禱信，阿MO經歷這兩年從沒有放棄過，很多人認為的不可能已經發生，現在各組肌肉的活動，開始有伸縮的感覺，一部分肌肉從零反應到逐步強化起來，再過一段時間鍛鍊，大部分肌肉便可以動起來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而阿MO接受的「創新治療」不一定能完全醫治疾病，但是可以給人一個機會和希望。正值奧運期間，他引用跳水女將回應傳媒「我不怕努力，只怕自己不夠努力」。他對治療非常積極，總是說「我沒有不舒服，可以繼續做！」牧師爸爸認為：「這樣的心態是創造奇蹟的條件。」

阿MO發生意外後，牧師爸媽從加拿大飛回香港照顧，至今也超過2年。父母表示很珍惜這段「同行」的日子，每週發出一封代禱信告知外界復原進度，如今已經發表106週，並形容「106週更見跨越不可能的喜悅」。

▲代禱信曝光阿MO兒時照。（圖／翻攝自臉書）

根據過去代禱信的說明，阿MO接受神經配對治療，就是將神經線、肌肉、腦電波配對，過程要慢慢觀察肌肉反應。而他的肌肉從零反應到開始有所變化，對自己與家人來說都是極大的進展。