王齊麟奧運奪金牌要求婚？陳詩媛羞回5字　「他曖昧1回應」網嗨翻了

記者田暐瑋／綜合報導

台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟及李洋4強戰獲勝，4日將對戰中國挑戰金牌戰，王齊麟在4強結束後，和女友陳詩媛視訊放閃，被問到會不會在奪金牌後求婚，雙方也做出回應了。

王齊麟和陳詩媛感情穩定甜蜜，被許多粉絲看好，日前中國羽球混雙組合黃雅瓊在奪金後，被同為選手的男友劉雨辰當場求婚，感動眾人。被問到王齊麟是否也會在奪金後求婚，陳詩媛直言：「應該是不會。」王齊麟本尊則是回了一個耐人尋味的微笑貼圖，讓大批網友期待不已。

▲王齊麟奪首勝，女友前2天才放閃應援。（圖／翻攝自陳詩媛、王齊麟IG）



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事實上，在出發奧運前小倆口就合體拍片，當時被問到「求婚是真的嗎？」王齊麟大方看著陳詩媛說：「妳願意嗎？」隨即害羞大笑，這次被起鬨奪金就要求婚，王齊麟沒有否認，曖昧回答也讓網友超驚喜。

▲王齊麟回應奧運奪金要求婚。（圖／翻攝自Threads）

事實上，王齊麟在大方認愛陳詩媛後就愛得很高調，不僅在520當天分享捧著陳詩媛臉頰的放閃照，甚至不久前還現身女友閨蜜張雅涵的貼文，在底下留言一個戒指圖，向陳詩媛甜蜜喊話：「我願意！」小倆口的一舉一動受到外界關注及討論，就連女星李懿也忍不住留言驚呼：「愛你的另一半出現了！」