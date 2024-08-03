5月胖到105公斤　Matzka緊張宣佈「減肥失敗」！

記者蔡琛儀／台北報導

原民歌手Matzka於今（3日）首度在台北流行音樂中心舉辦大型個人演唱會「東遊記」演唱會，圈內人緣極佳的他，今包括一同拍攝實境節目的卜學亮、姚元浩與禾浩辰都現身力挺，郭泓志因人在國外無法前來，但早已送上祝福，此外還有高捷、阿斌（黃奇斌）、胡瑋杰、桑布伊、葛西瓦、LINION、雷擎、阿蘭AC、黃莉等人都到場支持。

▲Matzka今晚在北流開唱。（圖／開麗娛樂提供）

此次演唱會主題為「東遊記」，Matzka希望帶領大家進入他的音樂烏托邦，並結合市集活動，讓粉絲們能在享受音樂的同時，也能品味美食與飲料。演唱會舞台以山形設計，搭配LED視訊畫面與音樂的變化，讓觀眾彷彿置身於大自然之中。

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演唱會一開始，Matzka身著黑色訂製西裝，從四層樓高的山頂亮相，並接連演唱了《M.A.T.Z.K.A》、《未竟之夢》、《賢夫良父》等三首歌曲，瞬間炒熱全場。接著，他以〈歡迎回家〉一曲，帶入下一段主題「歡迎」，並演唱了〈怨春風〉、〈愛情徒然發生〉等熱門歌曲，他5月開記者會時曾公佈自己體重是105公斤，因此發願要減肥，但今Matzka笑說：「有點小小緊張，緊張怕我衣服穿不下，我很努力減重，但沒成功，沒關係啦來日方長，下次再努力。」

▲▼Matzka演唱會舞台以山形設計，搭配LED視訊畫面與音樂的變化，讓觀眾彷彿置身大自然。（圖／開麗娛樂提供）

在演唱會上，Matzka選擇詮釋了中文與排灣族母語歌曲，讓觀眾能欣賞到不同特色的音樂作品。第三段演唱會進入「回家」的主題，Matzka以歌曲呈現家鄉台東的美麗，並演唱了〈My Wave〉、〈落魄貴族〉、〈起自己的火〉等歌曲；最後再邀請了樂團成員阿勝、阿輝與阿修一同演出，並演唱了〈Mado Vado〉、〈台東帥哥〉、〈一朵花〉等，以及母語歌曲〈Vao Vao Ni娃娃泥〉、〈La La Yi〉ㄝ30位身著傳統服飾的舞者一同演出，並邀請觀眾一同共舞，將演唱會推向高潮。