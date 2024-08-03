直擊／「小野馬」泫雅炸裂大巨蛋！屁股蛋全露　騎猛男身上辣爆

記者吳睿慈／台北報導

南韓「小野馬」泫雅身材火辣、長相甜美，她3日受邀為中信兄弟賽事擔任壓軸表演嘉賓，她是第一位站上台北大巨蛋的韓國歌手，現場湧入3萬4506名球迷，寫下中職史上單場最多觀眾人數紀錄。她穿著三角設計的貼身服裝，火辣登場帶來新歌〈Q&A〉，秀出一雙長腿以及火辣屁股蛋，過去傳出她懷孕，但本人肚子非常平坦，身材還是很好。

▲泫雅3日為台北大巨蛋賽事擔任表演嘉賓。（圖／記者李毓康攝）



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泫雅第一首歌帶來新歌〈Q&A〉，她用中文甜美問候「謝謝」，接著切換韓文「很久沒來了，我很想念大家，真的，能夠在這麼好的競技場跟大家見面，我很榮幸，今天會帶給大家美好的表演再離開的。」她接下來帶來歌曲〈I'm Not Cool〉，火辣扭腰、舞蹈動作都很到位，全場氣氛熱烈。

▲泫雅3日為台北大巨蛋賽事擔任表演嘉賓。（圖／記者李毓康攝）



過去傳出懷孕說，泫雅公司已經否認，她3日來到大巨蛋演出，不只身材還是一樣很火辣，連動作都讓人看得臉紅心跳，尤其是〈Red〉、〈Lip & Hip〉兩首性感歌曲，她轉身扭動翹臀、屁股蛋全露出，與男舞者的互動更是惹火，騎在猛男身上引起3萬人尖叫聲狂吼。

▲泫雅與男舞者互動超火辣。（圖／記者李毓康攝）