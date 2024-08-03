余天狠甩胡瓜6大巴掌！　「打到手麻」被怒嗆：失智了吧

▲ 余天甩胡瓜6個巴掌。（圖／高流提供）



記者翁子涵／高雄報導

「真愛秀・藍寶石大歌廳」今晚（3日）在高流很混熱鬧登場，首日請來黃西田、阿吉仔、余天、邵大倫等人助陣演出，重現當年歌廳秀的榮景，余天壓軸登場不僅飆金嗓高唱經典《港都夜雨》，還帶著兒子余祥銓出場重現當年秀場經典「摑掌秀」，幾乎在場人都「遭殃」，讓台下觀眾看得不亦樂乎。

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▲▼余天重現當年秀場經典「摑掌秀」。（圖／高流提供）



身為主持人的胡瓜特別把「秀場江湖傳言」發揚光大，過去盛傳只要被余天打過巴掌的都會紅，包括豬哥亮、胡瓜、賀一航等大咖都被他打過，余天今晚更是「寶刀未老」，在台上大甩胡瓜6個巴掌，讓全場笑翻，沒想到下秒黃西田竟然全副武裝戴著捕手頭盔登台，打趣笑說：「菜鳥都不知道，這一定要戴安全帽。」不過他才剛拿下頭盔，就被余天快狠準賞一記巴掌，更氣罵：「沒看過這麼皮的，打到我手都麻了。」

余天在台上表示：「我不會隨便打，都被你們激怒，都幾歲了講話還這樣。」更開玩笑說：「你算不錯了，豬哥亮被我打到沒（死）了。」接著大夥要大合唱《山南山北走一回》前，余天卻突然忘記歌名，引來胡瓜笑虧：「失智了。」引爆全場笑聲，余天也打趣氣回：「不爽唱了啦！」

而難得合體的余天、余祥銓父子檔，還特別為「真愛秀・藍寶石大歌廳」演出《榕樹下》RAP混音版，創意十足又兼具笑梗的經典表演，看得台下長輩歌迷意猶未盡，最後全體藝人出場大合唱《快樂的出航》，為首夜劃下精彩的句點。

