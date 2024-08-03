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胡瓜遭恐嚇「準備吃子彈」！　超硬背景曝光：老婆有8支手槍

▲▼胡瓜成功挑戰16蹲。（圖／高流提供）

▲胡瓜成功挑戰16蹲。（圖／高流提供）

記者翁子涵／高雄報導

金鐘綜藝主持天王胡瓜今（3日）擔任「真愛秀・藍寶石大歌廳」主持人，領軍子弟兵歐漢聲、賴慧如說學逗唱模仿樣樣來，使出40年畢生絕學「復活」藍寶石，以金曲綜藝之夜為名打造最強綜藝秀將最經典的秀場風華全部搬進高流，3人事前特別拍了一段社群洗腦神曲《晚安大小姐》做為開場影片，只見影片中胡瓜與歐漢聲扮起「日本執事」維妙維肖，與化身為「大小姐」的賴慧如跳起魔性之舞，瞬間炒熱全場氣氛。

▲▼胡瓜重現當年歌廳秀盛況。（圖／高流提供）

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▲▼胡瓜重現當年歌廳秀盛況。（圖／高流提供）

▲▼胡瓜挑戰16蹲。（圖／高流提供）

緊接著身為胡瓜徒弟的歐漢聲、賴慧如分別以精彩的街舞及國標舞載歌載舞熱鬧開場，迎接化身為「包青天」的胡瓜高唱經典主題曲逗趣《升堂》，更成功挑戰Energy的16蹲，一開場就熱鬧不已，回憶當年秀場盛況，胡瓜透露自己曾因去不同家餐廳演出，被黑道恐嚇：「你這禮拜準備吃子彈了。」讓他火速報警自保，他透露當時往返台北台中時，都得靠警察護送上高速公路。

不過胡瓜笑說：「我知道當時就是恐嚇多過於實際，可是還是要備案，警察知道也很怕出事，其實那時候，我們自己都算是實力雄厚，上個廁所兩把槍就掉出來了。」自招也有黑道背景，一旁的歐漢聲聽聞後打趣笑說：「那今天我們要穿防彈衣嗎？今天會不會有老客人。」胡瓜也分享當年曾跟黑道大哥到舞廳續攤時，遇到警察臨檢，黑道大哥情急之下，將8把手槍塞在胡瓜老婆的口袋，他笑說：「因為警察不會搜身女生。」

談起秀場趣事，胡瓜也透露林青霞在後台玩起骰子來相當煞氣，笑說：「林青霞很喜歡玩，我們就要陪他，那時到台中、台北作秀7天，有空檔就玩骰子、推筒子。」接著更爆料：「那時候秦漢永遠坐在後面看書，她就罵秦漢你就一直看書，我才會輸錢。」一番話逗笑全場。
 

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