澎恰恰恩人是他！　阿吉仔霸氣出手「借百萬」：不指望他還了

▲阿吉仔深情演唱經典歌。（圖／高流提供）



記者翁子涵／高雄報導

金曲歌王阿吉仔 「真愛秀・藍寶石大歌廳」今晚（3日）現身高流演出，他一連演唱《同心走同路》、《命運的吉他》等歌曲，掀起全場回憶殺，受訪時，他透露自己近來多在大陸拍攝短影音，傳遞正能量，更帶領好友澎恰恰進軍直播界，談起對方4年前欠債破產一事，阿吉仔不諱言自己早在他宣布破產前就已經借出7位數的金額救火，更霸氣直言：「錢借給他，就不要指望還錢。」

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▲▼阿吉仔自曝借錢給澎恰恰。（圖／高流提供）



阿吉仔表示當時自己接到借錢電話，就二話不說借給澎恰恰7位數金額，「錢借給他，就不要指望他還，因為真的是好朋友，在他還沒有宣布的時候就借了，我跟他就不用談（還錢）這件事了。」相當有義氣。

澎恰恰欠債2.4億，日前透露目前債務已經還清一半，正在台灣廈門來回跑，還在當地經營抖音帶貨，阿吉仔表示是自己帶領澎恰恰進入抖音界，「一開始他不相信我，我就犧牲自己，先停掉抖音，後來他就成功在那邊帶貨，我還沒有。」

阿吉仔透露自己在抖音的第一支影片就創下7百多萬流量，吸了5萬多粉絲，做快2個月就30幾萬粉絲，「但後來就停了8個多月，這幾天開始更新。」至於有無因此賺錢，阿吉仔則說：「因為我沒有帶貨，時機未到，還沒找到好的東西。」